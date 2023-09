La FEC pide a legisladores ser consultada sobre la disminución de las horas laborales

Más Info

¿De qué se trata la iniciativa?

En el Congreso de la Nación, el oficialismo reflotó el debate sobre la reducción de la jornada laboral, con lo que se busca bajar las horas de trabajo semanal que hoy están en 48 horas a un máximo de 36 horas.

Las iniciativas que se debaten son siete. Cinco de diputados oficialistas: Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo; y las otras dos son de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y el socialista Enrique Estévez.

El proyecto de la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de 6 horas diarias o 30 semanales.

En tanto, el proyecto del líder de la CTA, Hugo Yasky propone que no se exceda de las 8 horas diarias o las 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de 6 horas diarias y 30 semanales.

Por otro lado, el socialista Enrique Estévez y Mónica Litza impulsan que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.