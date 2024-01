“Las furiosas” revelaron su estrategia para llegar a la final de Gran Hermano 2023

Agostina Spinelli, Carla De Stefano, Catalina Gorostidi y Juliana “Furia” Scaglione, cuatro de las participantes más unidas de Gran Hermano 2023, conformaron el grupo “Las furiosas”, lideradas por Furia.

Las chicas ya tienen su estrategia para llegar a la final del reality que se emite por Telefe. El video en el que explican cómo harán para eliminar a sus compañeros se viralizó en X, donde se difundió la parte uno y dos de esta estrategia que, según ellas, sí o sí les dará resultado.

“Tenemos que armar bien esto para ocuparnos de la gente, porque ella (por la Rosarina), no se puede ocupar de todo el mundo, ella se puede ocupar solo de un grupito. Vos andá contra Isabel”, se la escucha decir a Furia, antes de delinear como sacar a Zoe, Rosina y Lucía.

LA SEGUNDA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE LAS FURIOSAS

Cada una intentará acercarse a un participante para luego eliminarlo.

“Florencia no entendió el juego, yo no me voy a meter en ese sector, así que andá vos... Yo podría ir contra Manzana y el Chino”, cerró Furia, remarcando que intentó acercarse a Rosina pero que le genera total distancia. ¡Cada una en lo suyo!

Fuente: Ciudad Magazine