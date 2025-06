Milei descargó insultos contra Kicillof y dijo que el conurbano es “un infierno”

n El presidente Javier Milei inició ayer la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires con un acto que tuvo como blanco de sus críticas al gobernador Axel Kicillof, a quien dedicó una serie de insultos y descalificaciones, al tildarlo de “pelotudo”, “limitado”, “burro eunuco” y responsable de que el conurbano sea “un infierno” por el flagelo de la inseguridad.

“De persistir en este rumbo la provincia de Buenos Aires será una villa miseria gigante. Un modelo de violencia y analfabetismo. Un estado de naturaleza donde no hay imperio de la ley, donde demasiados compatriotas viven condenados a existencias brutales y breves", describió Milei al cerrar un congreso de La Libertad Avanza en La Plata.

El Presidente sumó: “Ellos aún tienen el control del territorio. Queremos traer el modelo que ya aplicamos en Nación a la provincia. Acá es donde huyeron todas las ratas cuando se hundió el barco. Hay que hacer limpieza y eso es lo que haremos en septiembre y en octubre”. Y lanzó otra frase subida de tono: “Vamos a terminar con todos estos parásitos mentales”.

Antes habló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Somos el contraproyecto de Kicillof. Nosotros respaldamos a las víctimas. Ellos a los victimarios. Nosotros respaldamos a las fuerzas de seguridad. Ellos le dan la dan espalda. Los políticos hacen de la Policía de la provincia una herramienta propia”.

“Les quiero decir a todos los que van a representar a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que tienen una batalla: no es una batalla imposible. Al revés. Es la más posible de las batallas. Es devolverle la libertad a los ciudadanos apresados por el populismo. Vamos con Sebastián, con Karina. Vamos con Martín. Vamos con el Presidente. Vamos a ganar la provincia de Buenos Aires y demostrar que puede ser una tierra liberada”, dijo Bullrich.

Por su parte José Luis Espert, que suena como candidato a diputado nacional por este territorio, afirmó: “La provincia de Buenos Aires está detonada. Es un baño de sangre por culpa del maldito kircherismo. Y eso lo vamos a terminar los liberales. La provincia de Buenos Aires es una verdadera covacha de inútiles, corruptos y delincuentes, como el caso chocolate”.

“En la provincia de Buenos Aires la gente está muerta de miedo porque Kicillof entregó la provincia a los delincuentes. Se va a terminar”, prometió Espert.

En tanto el organizador del evento, Sebastián Pareja, fue contundente en términos políticos: “Queremos llegar a gobernar en 2027 con un plan de gobierno. Les puedo asegurar que la provincia de Buenos Aires se pinta de violeta. Vamos a gobernar en 2027 la provincia de Buenos Aires”.

Hasta el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a la capital bonaerense en modo campaña: “Necesitamos un Congreso afín. La oposición no quiere que al país le vaya bien. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal para volver a manejar el negocio. Quieren volver para seguir manejando el negocio. Gobernaron 16 años y ya sabemos que no funciona. Buenos Aires es el ejemplo más contundente: es un baño de sangre y necesitamos que cambie”.