Francos presentó su informe y lo tildaron de “mentiroso”

n En un clima político tenso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, levantó ayer abruptamente la exposición que brindaba en el Senado sobre la marcha de la gestión libertaria, luego de que la senadora Cristina López (Unidad Ciudadana-Tierra del Fuego) lo acusara de “mentiroso”.

“Para usted y para el presidente (Javier) Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras, poco les importa la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida -arremetió la legisladora-. Y mucho menos les importa los fueguinos y las fueguinas que ven cómo el Gobierno los trata con un desprecio nunca visto. Somos muchos los que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar la provincia”.

El senador Bartolomé Abdala, quien ocupaba la presidencia, le pidió a la senadora -a solicitud de Francos- que se retracte. La senadora hizo caso omiso y continuó con sus acusaciones. Fue entonces cuando Francos se levantó, recogió sus papeles y anotaciones, y se marchó. No regresó.

“Francos no acepta que le falten el respeto. Él siempre ha dado la cara en el Congreso”, justificaron los voceros del funcionario. Más tarde, el propio Francos publicó un tuit en el que justificó su abrupta salida del recinto del Senado.

“Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual está contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar”, explicó el jefe de Gabinete.

Cuando se reanudó la sesión, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, le pidió a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que vuelva a citar a Francos para el próximo miércoles a las 11 para que complete su informe de gestión, que quedó trunco por el altercado. El pedido fue acompañado por los restantes bloques.

Durante las cuatro horas que estuvo en el recinto, a Francos se le cuestionó el veto presidencial al fondo de emergencia a Bahía Blanca, la crisis en el Hospital Garrahan y el estado deficiente de las rutas nacionales, al tiempo que se le reclamó un reparto mayor de recursos nacionales entre las provincias que hoy retiene la Nación.

Fiel a su estilo, el jefe de Gabinete replicó a los distintos planteos sin altisonancias y un un mismo argumento: la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. Por ello fue tajante cuando les advirtió a los senadores que si convierten en ley las dos iniciativas que se aprobaron en la Cámara de Diputados y que apuntan a una mejora en los ingresos jubilatorios, el impacto fiscal será de 0,8% del PBI.

Uno de los proyectos en cuestión propone un incremento por única vez del 7,2% en todas las escalas por la inflación no reconocida de enero de 2024 como así también la actualización del bono de $70.000 que cobran los jubilados de la mínima, el cual treparía a $110.000 mensuales. El otro proyecto, en tanto, dispone prorrogar la moratoria previsional hasta 2027.

“Los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono impactaría en un 0.8% del PBI”, advirtió Francos.

La exposición de Francos se dio en un contexto de tensión en el Congreso, ya que Milei anticipó que vetará los proyectos sobre jubilaciones como así también el que declara la emergencia en discapacidad, también pendiente en el Senado.

El jefe de Gabinete también se refirió al conflicto salarial que llevan adelante los residentes del hospital Garrahan, que hoy realizan un paro de actividades. Al respecto dijo que la protesta “tiene dos caras” al deslizar que estaría motorizado por los gremios del sector, perjudicados por el control de la asistencia del personal al hospital y por haber sido desplazados de dos licitaciones claves.