La feroz pelea entre Furia y Agostina en GH: dejaron atrás su amistad

Fueron amigas y parte del mismo grupo desde el inicio, Las Furiosas, como fueron bautizadas las integrantes del grupo de Furia, Agostina, Catalina y Carla. Y si bien las dos últimas ya están fuera de la casa, la banda siguió resistiendo dentro de Gran Hermano... hasta ahora, que todo terminó en gritos, acusaciones y casi se van a las manos.

Todo comenzó tras una advertencia de Gran Hermano, en la que les pedía a los participantes que no respondan a los gritos del exterior ni interactúen con los que se acerquen, basicamente que se respeten las reglas de aislamiento que propone el reality. Cuando la voz en off se apagó, Agostina le sugirió a Furia que “se porte bien” y con ese simple comentario, despertó la ira de su ahora examiga.

“Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga”, le respondió Juliana, en referencia a los muchos comentarios que recibe del exterior de la casa y mientras caminaba a la habitación siguió en la misma línea: “Aguantá Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. Y dejá de darme órdenes, soberana. A mí ya me lo dijo Gran Hermano”, le dijo, yéndose al dormitorio enojada. “Te dije nomás si lo escuchaste, no es para que me contestes mal”, le respondió la policía, aún desde el living y con la cara buscando complicidad entre sus compañeros.

Ya las dos mujeres, mano a mano en la habitación, siguieron con la discusión, que fue subiendo de tono hasta quedar a los gritos cara a cara. “Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila”, reaccionó.

“No te hubiera salvado, sos una desagradecida”, le echó en cara Agostina que la semana pasada la sacó de la placa cuando fue líder. “Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Porque sos mala persona”, siguió en su descargo. “Y dejame la duda si me votaste”, le dijo la policía mientras se peleaban frente a frente.

“No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy uno de estos. No me tengas miedo, pero a mí me vas a tener respeto. ¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tenés la tanga dada vuelta es problema tuyo”, agregó, apuntando con el dedo a su compañera mientras Furia le decía: “Acá el que manda es el chabón -con respecto a GH-. No hace falta que me lo digas vos también”.

“Te molesta que te diga que estuve sola? Seguí hablando”, gritaba la personal trainer mientras caminaba por la habitación. “Gracias por dejarme sola. Ahora veo cómo sos. Ni un mate compartís conmigo porque supuestamente soy famosa afuera”, siguió con los gritos mientras su compañera abandonaba el lugar. “Te vas a ir porque sos una gila, sola te vas a quedar”, le dijo Agostina finalmente ya caminando por la casa.

Luego, en diversos clips que se vieron, las amigas finalmente rompieron su vínculo y se dedicaron a hablar con otros jugadores de la casa mal de la otra. Habrá que esperar entonces, a ver qué sucede en las próximas horas, ya que la casa y las relaciones cambian a cada momento.

