Gabur: “Le pedimos al Gobierno nacional que normalice el Inym y nombre un presidente”

n La Ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur y el Ministro de Producción Claudio Anselmo se reunieron con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo. La situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) fue el principal tema del encuentro, pero también dialogaron sobre las políticas de parques industriales y de exportación.

Sobre la reunión que se concretó a última hora del viernes, la Ministra Gabur en diálogo con El Litoral comentó que “también participó el Ministro de la Producción de la Provincia, Claudio Anselmo. Entre otros temas, el tema central y el más importante fue el tema de Inym que es algo que nos preocupa a todos los correntinos. Esperamos que pronto se normalice para seguir participando y aportando como siempre lo hizo Corrientes y para lograr el equilibrio de todo el sector, producción, secadero e industria”.

En este marco y tras la suspensión de la reunión convocada para fijar el precio de la yerba mate que se realizará recién el 29 de febrero por la ausencia de los representantes de Corrientes, Gabur indicó que “justo eso le planteamos al Secretario Pazo que el Inym no está normalizado y que para llamar a reuniones necesita que tenga un presidente que dirija el tratamiento de las actividades que se van a hacer”.

“Actualmente el Inym no tiene un director que debería convocar a las reuniones, hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (por el decreto de desregulación del Presidente de la Nación, Javier Milei) que todavía no sabemos si está en vigencia o no, porque hay una medida cautelar de un juez de Misiones que nosotros entendemos que solo deja sin efecto una parte del DNU pero otra interpretación jurídica entiende que deja sin efecto en forma total. Es decir, no tenemos claro si la institución está funcionando correctamente”.

Y en este contexto donde el Inym quedó dentro de los alcances del DNU y queda sin potestad de establecer el precio del producto y de ordenar la cadena de valor, la funcionaria provincial sostuvo que “ante esta incertidumbre de no saber si las reuniones son nulas o no lo son, junto con Anselmo que somos los dos directores de la Provincia, y que además somos ministros tenemos muchísimas actividades y no podemos destinar tiempo nuestro a participar quizás de una reunión que carezca de legitimidad”.

“Nosotros necesitamos que las instituciones estén realmente legitimadas y para eso le pedimos al Gobierno Nacional que normalice el Instituto nombrando un presidente como corresponde. Ese presidente todavía no está nombrado, no es que no participamos de la reunión, nosotros creemos que esa reunión no tenía la legitimidad necesaria para que seamos parte de la reunión”, aclaró luego de que dos semanas atrás Daniel Notta fue designado para conducir el Instituto por parte del secretario de Agricultura de la Nación Fernando Vilella, pero cuyo nombramiento no se efectivizó y se evalúa en Buenos Aires, según informó Pazo, durante una reunión que mantuvo con representantes del Inym en Misiones a inicios de mes.

“Corrientes siempre ha participado, pero no queremos tomar decisiones que sean contrarias al Gobierno Nacional porque nosotros justamente somos una de las provincias que más cumplimos con la legitimidad de las instituciones”, remarcó.

En este contexto, donde el DNU parecería beneficiar a los grandes productores en detrimentos de los pequeños productores, Gabur aclaró que “nosotros no tenemos ninguna posición a favor de ninguno de los sectores, eso es importante que se sepa, porque desde Misiones se nos atribuye que Corrientes tiene una postura con uno de los sectores y no es así”.

“Lo que nosotros tenemos en realidad, es dos empresas muy importantes que lideran el mercado, no es una cuestión del Gobierno Provincial, sino que son empresas privadas, por su calidad y eficiencia han logrado un lugar importante en el mercado. Y Corrientes obviamente va a estar de lado de sus empresas, va a acompañarlas para que crezcan, pero también tiene muy en cuenta que tiene productores en la provincia que están muy bien relacionados con las distintas industrias, que están trabajando bien y que queremos que todos los sectores tengan equilibrio sin duda”, aclaró.

“Por supuesto que también vemos a la yerba mate como una cuestión que tiene que ver con toda la región y en base a eso trabajamos con fuerza para que todo el sector se fortalezca, no tenemos una posición a favor de ninguno de los sectores”, remarcó.

Cabe señalar que ante la ausencia de Corrientes en la reunión para fijar el precio de la yerba mate, los productores de Misiones les recordaron que Pazo en Misiones les dijo que “de que todo lo que está en la ley del INYM sigue vigente”.

Recursos

Sobre otros temas que se conversaron en la reunión, Gabur dijo que “también hablamos en general y tenemos muy claro cuáles son las políticas que van a llevar adelante con relación a ciertos temas. Sabemos que hay un recorte importante para el área de parques industriales, algo que si hablamos de recorte nosotros no podemos estar incluidos porque no recibimos asistencia de Nación, creo yo que por una cuestión de decisión política, durante estos últimos dos años”.

“En ese sentido me comunicó que él no va a hacer asistencia a través de ANR (Aportes no reembolsables). La situación era previsible por el rumbo que tiene el Presidente de la Nación (por Javier Milei) pero sí se comprometió a buscar los medios y encontrar otro camino para ayudar al crecimiento de nuestros parques industriales”, continuó y agregó que “en poco tiempo pudimos expresarle algunas necesidades, evidentemente conoce ya que se manifestó como un conocedor de la provincia, dice que ha viajado bastante a Corrientes y conoce sobre todo el sur de mano propia”, continuó.

“Pero en definitiva, lo que ha hecho hasta ahora es tomar conocimiento de la situación y piensa visitar pronto Corrientes y esperamos que ahí tenga más definida cual es la política que va a llevar adelante y nos pueda informar con qué recursos podrían asistirnos para comenzar a trabajar en conjunto”, resumió.

“Quedó el compromiso de su visita a la provincia de Corrientes, y seguir tratando los temas que lo venimos viendo con la Subsecretaría de Políticas Industriales que es Daniela Ramos y con el Secretario de Comercio, Pablo Lavigne. En realidad lo que estamos trabajando una agenda importante para que Corrientes pueda exportar sus productos, seguir exportando, mejorar las condiciones y a su vez estamos tratando de sacar todos aquellos impedimentos que hacen que todavía las industrias no puedan acceder rápidamente a los insumos, a la compra de maquinarias para tecnificarse y todas esas cuestiones que venimos acarreando de un Gobierno anterior que todavía no están solucionados”.

“Esos planteos se vienen haciendo y estamos esperando resultados por parte de un Gobierno Nacional que tiene dos meses de trayecto con un montón de cuestiones en el medio, pero Corrientes está tratando de acompañar la gestión con mucho cuidado, siguiendo los lineamientos del Gobernador. Nosotros tratamos de acompañar y creo que todavía estamos a tiempo de esperar resultados”, indicó.

Sectores

En la antesala a la reunión nacional, Gabur mantuvo varios encuentros con representantes de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr). “Lo importante para un ministro, es estar cerca de nuestras industrias y comercios y saber de primera mano cuales son los requerimientos, los padecimientos y que necesitan que gestionemos”, dijo y agregó que “y en base a eso hacer los pedidos que consideramos que no lo podemos llevar adelante nosotros y que necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, mientras que en cuanto a las políticas provinciales también los escuchamos para tratar de dar respuesta a los requerimiento que tienen los distintos sectores”, agregó.

Temporal

Tras los fenómenos climáticos que se produjo en la Provincia hace algunas semanas, los Ministerios de Industria y de Producción realizaron un relevamiento sobre las industrias y sectores afectados. “Hicimos un relevamiento de todas las industrias. Ahora estamos en la etapa de evaluación, hay un línea del Gobierno Provincial a través del Banco de Corrientes y otra línea a través del Ministerio de Hacienda donde se busca dar asistencia luego de evaluar la situación. Son fondos para que estas industrias puedan recomponerse”.

En cuanto a la cantidad de industrias afectadas dijo que “tenemos alrededor de 22 industrias relevadas al momento, pero pueden haber más. Todavía se están recibiendo los pedidos que lo hacemos a través de la Dirección de Inversiones donde se rellenan planillas con ciertos requerimientos, luego nosotros vamos y hacemos el relevamiento, analizamos la situación con el Ministerio de Hacienda y otorgamos un certificado desde el Ministerio de Industria donde acredite los prejuicios que ha sufrido esa industria y en base a eso se estudia las formas de asistirlos”.

“Este tema no se llevó a esta reunión, pero nosotros habíamos hecho un pedido anterior, pero ayer por una cuestión de tiempo no pudimos hablar del tema”, cerró.