Lanzan un EP de música urbana con jerga regional

El artista chaqueño José Montenegro AKA “Joyze” estrenó “Chacotizado”, su primer EP conceptual. El trabajo fusiona la jerga y cultura regional con música urbana, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Joyze es un músico nacido y criado en Resistencia (Chaco). Motivado por un compañero de escuela dio sus primeros pasos en la música tocando el bajo, instrumento que siempre captó su atención. Su amplio abanico musical se empezó a gestar desde chico. “Mis viejos escuchaban muchísima música anglosajona: Coldplay, U2, Green Day, oasis. Pero también aparecieron referentes dentro de lo nacional como Charly García, Pedro Aznar y Cerati”, dijo.

A los 18 años tomo la decisión de mudarse a Buenos Aires con el fin de empezar a construir los cimientos de su carrera artística. Se recibió de músico profesional en la Escuela de Música Contemporánea (EMC) y de técnico en grabación y postproducción en Tecson. “Al principio, teniendo ya experiencia como instrumentista, pensaba que componer era una especie de don que no muchos tenían. Pero ambas carreras me enseñaron que el componer es una práctica y me otorgaron herramientas muy zarpadas para hacerlo. Me abrió los ojos de alguna manera”, marcó.

Joyze es un artista ecléctico y lo demuestra con su primer EP “Chacotizado”. "Mezclé las jergas del NEA, utilizando términos como "ladri", "eña" o "wayna" y costumbres de la región como el chipá y el terere, con la música urbana de la cual me nutrí estos últimos años en Buenos Aires. Fusioné géneros como el afrobeat, house, trap, reggaeton y funky brasilero con sonoridades y armonías del jazz”, contó.

Chacotizado es una obra musical pensada de pies a cabeza en donde ningún detalle queda librado al azar. "El concepto nace desde la canción “Keka”, un tema que me llevó a explorar un lado mucho más estético, definiendo el color naranja como el más representativo del calor y de la buena vibra norteña" explicó y agregó que el EP es un recorrido, un viaje, un safari por la cabeza de Joyze que te invita a descubrir el lenguaje litoraleño y encontraste en el camino con parte de la fauna chaqueña.

El desarraigo sumergió al artista en una búsqueda interna para intentar descubrir un sonido que realmente salga de sus raíces. “Chacotizado”, tiene 5 canciones propias producidas, mezcladas y masterizadas por el músico. Cada track está acompañado de una producción audiovisual que complementa el mundo sonoro de Joyze. Todo el material audiovisual está disponible en su canal de YouTube (JoyzeBeatz).

El músico lanza el EP en plena gira por su tierra natal y en un momento de su carrera en el que se ubica entre las propuestas más interesantes del panorama argentino de música urbana. “Por suerte tuve la posibilidad de venir al Chaco a mostrar Chacotizado. Estar en casa, con mi familia y amigo siempre sirve, me devuelve energía que va que ser muy necesaria para todo lo que se viene.”

