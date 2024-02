La gobernabilidad es fundamental para sacar al país adelante

El Gobierno del presidente de la Nación no llegó a cumplir ni siquiera 90 días de asumida la responsabilidad de Gobernar un país en crisis, ya desde las 48 horas de asumido se lo atacó para no dejarle cumplir lo que votó el 56% del electorado.

Ahora en tal corto plazo y luego que Argentina logra el Superávit Financiero de 620 mil millones de dólares, por primera vez en doce años viene a cuento el comentario del economista RICARDO ARRIAZU en Clarín del 17 de febrero pasado, al decir que "la clave está en la Gobernabilidad".

Por eso el cristinismo con algunos “radicales” Atacan a la gobernabilidad.

La UCR va camino a una división, Algunos radicales atacan la gobernabilidad alentando a un frente de disidentes pro, pro peronistas y los que apoyan al gobierno de Milei y dan gobernabilidad.

En la Historia Política que es el arte de gobernar, hay muchos antecedentes de la división radical.

Empezamos con el armado de la Formula PERÓN- QUIJANO en 1946, donde este último integra La Alianza con el respaldo de una UCR Junta Renovadora. Sigamos con lo que paso en 1952 con BALBIN- FRONDIZI (El pueblo ya lo dice) que enfrentaron y perdieron ante la Formula Perón- Quijano.

Ante la derrota la UCR se divide entre UCR DEL PUEBLO con Balbín a la cabeza y UCR INTRANSIGENTE con Frondizi este Grupo crea posteriormente el PARTIDO INTRANSIGENTE, y FRONDIZI se presenta en 1958, (después de la Revolución de 1955 que derroca a Perón) a la Presidencia no como UCR a secas, sino que lo hace ya como Intransigente y triunfa con el apoyo de los destronados en 1955, los que pasaron a llamarse Justicialistas.

Aún hoy la UCR tiene grandes diferencias internas y ahora unos apoyan la Gobernabilidad de Milei y otros no, queriendo hacer Vaca, no con San Antonio, si no con el Cristinismo.

Entre los primeros, pro Gobernabilidad está el Gobernador VALDES y el de Entre Ríos, y con los segundos el Presidente de la UCR, Lousteau.

A esto se debe la urgente declaración de CRISTINA atacando al Gobierno, pero no propone soluciones, que si las tiene porque no las aplicó en los 12 años que su ideología gobernó el país.

Tenemos una grabación en nuestro programa, LAS PROVINCIAS TAMBIEN EXISTEN, de CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, de cuando era legisladora nacional, pero por diferencia de formatos no pudimos todavía recuperar el audio, pero si tenemos la imagen que ya la pasamos en nuestro programa, pero en off y estamos tratando de recuperar el audio para notar el cambio sufrido por ella desde el 2001.

Visita el Presidente Javier Milei Corrientes, en el Décimo Aniversario del Club de la Libertad, esperamos que esto sea un avance en el logro de cuestiones fundamentales para el desarrollo de Corrientes, aun cuando se trata de una visita no oficial y que se haya podido dialogar claramente entre Gobernador y Presidente.

La critica de Lousteau a Valdés por haberlo recibido al presidente Milei y la fuerte y justa respuesta del Gobernador, respuesta que celebramos, porque es de gente, de Republicanos y Democráticos, si el Presidente de la Nación llega a una Provincia, cualquiera sea el pensamiento político de uno y de otro, se lo reciba como corresponde, así sea para un aniversario de una Institución, el Club de la Libertad, o a visitar a la madre, la tía o la abuela, se lo reciba como corresponde porque es el presidente de la Nación Argentina.