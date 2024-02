Safar y Regatas buscan mayor regularidad

Para encarar la temporada 2023/24 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), una de las apuestas fuertes de Regatas Corrientes fue la contratación de Selem Safar. El escolta marplatense de 36 años mostró pinceladas de su talento y capacidad goleadora dado que las lesiones lo persiguieron.

De los 23 partidos que disputó Regatas en el presente certamen Safar jugó 10 y ahora sigue en pleno proceso de recuperación, sumando minutos en cada encuentro.

El escolta dejó atrás un desgarro en el bíceps femoral y volvió a jugar el pasado 1 de febrero cuando Regatas enfrentó a Quimsa en Santiago del Estero. Desde allí acumuló minutos y solamente no vio acción en el duelo ante San Martín por decisión técnica.

“De a poco voy sumando algunos minutos, todavía me falta, no me siento del todo bien aún de la lesión. Fue una lesión que me llevo más tiempo de lo que pensaba, pero contento de estar otra vez, de sumar minutos e ir sintiéndome parte del equipo”, comentó Safar.

Regatas está en la novena posición con un récord de 12 victorias y 11 derrotas. El jugador marplatense analizó: “Estamos en casi mitad de temporada, durante gran parte del torneo no tuvimos el equipo completo y eso afecta, pero tenemos que hacernos cargos que a veces somos un poco irregulares y estamos tratando de encontrar esa regularidad”.

“Lo que no quiere decir - agregó - que ganes todos los partidos, pero sí que todos los juegos te sientas bien con lo que haces en la cancha y nos ha pasado que hemos perdido algunos partidos y no nos hemos sentido bien, entonces eso es lo que tenemos que mejorar de acá a lo que falta para que lleguen los playoffs. Mientras nosotros seamos un equipo que defienda duro y adelante se pase la pelota vamos a jugar bien, tenemos muchas vías de gol para sumar puntos”.

El equipo correntino cerró febrero con una victoria ante Unión de Santa Fe por 99 a 67. Este encuentro le permitió a Safar sumar minutos después de su ausencia en el clásico contra San Martín.

“Era un partido difícil, porque veníamos del clásico, hicimos un primer tiempo bueno salvo los últimos cinco minutos del segundo cuarto que permitimos que Unión se ponga en partido pero el segundo tiempo fue muy bueno lo que hicimos”.

“Estoy contento por la victoria y por el funcionamiento del equipo en el segundo tiempo, los últimos partidos de local venimos jugando bien y es muy importante para nosotros hacernos fuerte de local”, concluyó.

El elenco que dirige Fernando Calvi volvió este jueves a los entrenamientos, siempre en horario matutino, para preparar el próximo compromiso que será el 2 de marzo cuando reciba a Riachuelo de La Rioja.