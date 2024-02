Kicillof irá a la Justicia por el recorte al Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Más Info

Puja por $1,6 billones en Buenos Aires

Desde septiembre de 2020, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dispuso de $400.000 millones adicionales a la coparticipación y transferencias discrecionales de la Nación, por el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FFFBA), creado por Alberto Fernández en la pandemia a partir del recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, y que hoy Javier Milei eliminó por decreto. A valores actuales, equivalen a $1,64 billones en tres años y cuatro meses, teniendo en cuenta el índice de inflación promedio de cada año. El monto es más de un mes del pago total de haberes a jubilados y pensionados en enero último, una erogación que ascendió a $1,44 billones.

Ese Fondo - que forma parte de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias - no se venía pagando desde la asunción de Milei por lo que la medida no generó sorpresa en La Plata. “Iba a pasar porque tiene mucha repercusión”, admitieron fuentes bonaerenses a Infobae. Desde la Gobernación confirmaron que Haciendo no transfirió la partida de noviembre y diciembre, ni tampoco la de enero, pese a que este fondo fiduciario tenía asignado en el Presupuesto 2024 -prorrogado del año pasado- $274.395 millones asignados.

El FFFBA había sido creado por el decreto 735 dictado por Fernández en septiembre de 2020, luego de una protesta de la Policía Bonaerense que puso en jaque al gobierno de Kicillof y que llegó hasta las puertas de la Quinta presidencial de Olivos.