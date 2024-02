Sofía Brambilla: "El Presidente tiene que cambiar los modos, el país merece diálogo"

"El Presidente tiene que cambiar los modos, el país merece diálogo", señaló la diputada nacional Sofía Brambilla en Hoja de Ruta. Dijo que ve con preocupación las formas de dirigirse al arco político de Javier Milei. "Vamos a acompañar desde el PRO todo lo que podamos porque entendemos que se necesita un cambio", sumó.

"Sabíamos que cambiar iba a ser difícil y que la crisis se iba a profundizar en primera instancia. Hay que bajar el gasto, después podemos discutir los modos de Milei, pero hay que hacerlo", destacó la funcionaria.

Según mencionó, para ella las peleas entre Milei y los gobernadores "no conducen a nada"."Entiendo que no es por ahí. Pero el cambio había que hacerlo. Es importante sentarnos a conversar y no atacarnos en redes sociales", señaló.

La correntina mencionó que la afirmación "el costo político lo paga la casta", era mucho de "slogan de campaña". "Hay cosas que se están haciendo. Pero eso no era suficiente. La inflación se está llevando a las personas que más bajos recursos tienen", aseguró.

"Este fuego cruzado no suma nada. Este nivel de violencia no termina bien", dijo. "Si un presidente es agredido por un gobernador, debe sentarse y dialogar con ese gobernador. Hay que ser respetuosos", sumó.

Sobre la apertura de sesiones legislativas el viernes, señaló que: "Lo bueno es que el Presidente decida hablarnos. Espero que el recinta mantenga su calma". "Vamos a escuchar qué dice con el mayor de los respetos de la investudira presidencial", sumó. Sobre la posible agenda que Milei marque, dijo que "acompañaremos en lo necesario pero con empatía, no a costa del pueblo y respetando a la gente que nos puso en ese lugar".