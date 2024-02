Desde la Provincia apuntan al desarrollo del atletismo

bgimenez@ellitoral.com.ar

"Creemos que el atletismo es la actividad preponderante de todos los deportes" de esta manera se refirió a uno de los objetivos a cumplir en la gestión que encabeza al frente de la Dirección General de Educación Física, el profesor Alejandro Simoni. "Tenemos el programa de Iniciación Deportiva Extraescolar. El resurgimiento de las Ligas Interescolares y la capacitación de lo que tiene que ver con la adaptación y el reforzar todo lo que tiene que ver con los programas de atletismo, antes totalmente olvidado" reconoció el funcionario en diálogo con El Litoral. "Después tenemos también programas que tienen que ver con, no solamente el desarrollo del Deporte, sino la capacitación específica y el arbitraje" agregó.

¿Cómo fue la aceptación de los profesores de estos programas?

Obviamente, como todo programa, tiene que ser bajado hacia las escuelas a través de los departamentos de Educación Física para que así pueden ver, no solamente cuál es la visión de esta dirección, de esta nueva gestión, que es no solamente ver los deportes clásicos básquet, vóley; sino, reforzar y ampliar la gama de deportes que hoy no estábamos desarrollando. Eso venimos a hacer en todas las escuelas de a poco. Inclusive en atletismo, en los últimos Juegos Evita nos fue muy bien. Tuvimos muchas consagraciones.

¿De qué manera son contenidos los alumnos una vez que finalizan las trayectorias escolares y desean seguir ligados al Deporte?

Los programas de Educación Física son la base, es la Escuela, para que luego pasen a un club o a un CEF (Centro de Educación Física). Esas personas, gracias a una gran iniciativa que tiene el Gobierno de la Provincia, a través del doctor Gustavo Váldes, tendrán el Centro de Mediano y Alto rendimiento. Nosotros estamos haciendo un programa para desarrollar a esos deportistas. Los vamos desarrollando a través de toda la formación escolar, para que el día de mañana ingrese a la plataforma de Alto Rendimiento.

Una observación frecuente es que algunos profesores, llevan una pelota, les dejen jugar al fútbol a los alumnos, cumplen el horario y finalizan la clase

Es algo que venimos trabajando muy fuertemente para terminar con eso. Tiene que ver con los directivos, los jefes de departamento y los supervisores. Un gran equipo está trabajando para que esas situaciones se corten, no sucedan más. Sabemos que tenemos seguir ajustando, no vamos hacer caso omiso a esas situaciones. La Provincia es muy grande y también es muy grande la cantidad de docentes de educación física, pero eso, uno de los objetivos primordiales de la clase de educación física es que sea una página de enseñanza específica de lo que se viene a dar y lo que tiene que hacer el profesional.