Un año sin avances en las obras de la autovía 12: 13 kilómetros de desidia

La obra de la autovía 12 lleva un año sin avances. Los trabajos se detuvieron en febrero de 2023 y desde entonces nadie se ha hecho cargo de una obra clave para Corrientes, que se inició en 2017 y que seis años después se erige como la vergüenza nacional.

La obra de la autovía comenzó en 2018, avanzó un 50 por ciento.

El exministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, tuvo la arrogancia de anunciar que “en 30 días se retomaría la obra de la autovía ya que se amplió el contrato y se corrigieron muchos errores y vicios que tenía el proyecto original”. Esa mentira se lanzó en marzo de 2023 en una visita del ministro a Corrientes. Nada sucedió.

En la oportunidad alertó que el proyecto no podía continuar de la manera que estaba diseñado ya que traería problemas de anegamiento para los vecinos de Corrientes.

“La obra de la autovía 12 fue licitada con una serie de observaciones, problemas serios con los que tenía que ver la hidráulica y algunos obstáculos. Ahora ampliamos el contrato para corregir esos errores e incorporar las obras hidráulicas, de lo contrario habría problemas de anegamiento cada vez que llueva”, peroraba Katopodis.

“Cuando acordemos con la empresa, lo que demandará más presupuesto y plazos, los trabajos se retomarán. Es una obra que se licitó con serias irregularidades, no se contempló la hidráulica y las entradas y las salidas de las localidades de cara a la autovía no estaban bien resueltas. Nos encontramos con muchísimas interferencias que no estaban incorporadas. Todo eso nos obligó a frenar la obra”.

“Son trabajos complementarios que nos permitirán terminar la obra vial y los ingresos para mejorar el acceso y salida de las localidades. Entiendo la preocupación de los vecinos por una obra que está paralizada, pero no había ninguna posibilidad de terminar si no hacíamos esas modificaciones”.

El panorama es incierto con respecto a los recursos de Nación, que también impactó negativamente para Corrientes en otras obras viales, como el caso de la autovía de la Ruta Nacional 12, frente a la capital correntina, que se paralizó en febrero.

Pese a las reiteradas promesas de reanudación y las gestiones, todo quedó en la nada.

Se le suma que, en abril otra empresa hizo abandono de obra al argumentar idéntica problemática de falta de fondos. Se trata de una planta que estaba instalada en la rotonda de 9 de Julio, que tenía la misión de repavimentar la Ruta Nacional 12 desde la confluencia con la Ruta Nacional 123 hasta la ciudad de Goya.

Todo quedó inconcluso y muchos obreros, terminaron en la calle.

Índices negativos

En un contexto de caída del empleo en la construcción del último trimestre del año pasado, Corrientes registró en noviembre un total de 6.149 puestos de trabajo registrados, el menor nivel desde septiembre del 2022. El NEA fue la región con mayor contracción en el empleo de este sector.

Así lo refleja el último informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, que indicó que el empleo formal en la industria de la construcción se ubicó en 422.477 puestos de trabajo registrados durante noviembre.

El volumen de ocupación se retrajo un 2,1% en relación con la información definitiva correspondiente al mes de octubre último, lo que representa la tercera contracción mensual consecutiva del año.

La comparativa interanual revirtió el signo positivo de octubre con un nivel de ocupación 1,4% inferior a Noviembre de 2022, interrumpiendo así 32 meses de crecimiento sostenido.

Aún con la contracción señalada, la cantidad de puestos de trabajo registrados en noviembre de 2023 fue la cuarta más elevada para este mes de la serie iniciada a mediados de 2007, y superó en 4% al promedio correspondiente a iguales meses del período 2008 – 2019.

En el caso de la provincia de Corrientes, en noviembre registró 6.149 puestos de trabajos registrados en el sector, lo que implicó una caída del -3% mensual y -3,1% interanual.

El registro de noviembre fue el más bajo del año en Corrientes y además el más bajo desde septiembre de 2022 cuando se habían registrado 5.892 trabajadores.