El Conejo Quiroga reveló la verdad sobre cómo con Coti Romero tenían sexo en Gran Hermano

“Fui el que más sexo tuve dentro de la casa”, comentó el Conejo Quiroga en la mesa de Juana Viale cuando la conductora le preguntó sobre cómo fue exponerse frente a las cámaras de Gran Hermano 2022 teniendo relaciones sexuales con Coti Romero. Allí terminó dejando al descubierto algunos aspectos desconocidos del reality.

“Fueron crueles en Gran Hermano porque al principio nosotros nos tapábamos la cabeza para tener sexo y después nos pusieron leyes de que no nos podíamos tapar la cara”, recordó. “Decidieron que no podíamos taparnos del pecho para arriba”, detalló.

El cordobés contó cuál era su técnica para zafar de la prohibición. “Yo me ponía el pelo de ella en la cara para que no se me viera porque yo me imaginaba a mis viejos… Con mi viejo no hay problema, el tema era mi mamá y mi hermana en casa”, rememoró, entre risas.

El conejo de Gran Hermano contó por qué no se vio todas las veces que tuvo sexo con coti en Gran Hermano 2023

“La producción me conoce hasta el último pelo”, se sinceró, mientras relataba que hacía malabares para que no se viera nada, mientras lidiaba con las cámaras en pleno acto sexual.

“Gracias a Dios Telefe nos cuidó muchísimo en lo que se veía para el exterior. No mostraron cada vez que uno tuvo sexo, solo las primeras veces”, aseveró, sorprendiendo a la conductora como a los invitados.

También contó qué la producción del reality que conduce Santiago del Moro estaba muy atenta a todo. “Iban reponiendo los preservativos y había un ginecólogo disponible para las chicas”, pormenorizó.

