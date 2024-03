Valor de lana y plaga de chanchos: "La producción ovina está en caída libre en Corrientes"

"La producción ovina viene en caída libre. Porque no podemos ponerle precio a las lanas y por la presencia del chancho como predador", señaló Carlos Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes.

"Primero porque no tenemos precio de la lana. No tiene un valor real. Segundo por la plaga del chancho que viene haciendo mucho perjuicio" destacó el trabajador. Según indicó, sucede que no "podés vender lo que producís y tenés el chancho como predador acompañado de la bichera, la falta de personal, la falta de cultura ovejera", destacó.

Para Roldán "hay que buscar mutar de mercado quizás". "Pasar de vender lana a la carne, por ejemplo", dijo.

"En nuestra ciudad (Mercedes) hay varias carnicerías que venden. Hay mucha aceptación", aseguró. "Hay que buscar alternativas o nos vamos a quedar sin ovejas", alertó.

Alerta por la sequía

"Estamos vislumbrando una seca para septiembre. Queremos hacer un llamado tanto al Gobierno como a los productores que con esta cantidad de pasto y si la sequía vuelve a ser parecida a los anteriores, hay mucho pasto y por ende mucho volumen para incendios", alertó a Hoja de Ruta.

"El Inta sobre esto tiene muy buenos trabajos. Otros asesores privados y públicos también lo hacen. A partir de marzo las lluvian van a empezar a disminuír y a partir de septiembre van a estar muy por debajo del promedio anual", dijo. "Puede cumplirse o no. Pero los que predijeron la sequía anterior estuvieron en lo cierto", sumó.

Sobre la situación general del sector, Roldán mencionó que: "A raíz de esta apertura de mercado, vemos que el productor no está todavía viendo un cambio de precios. Hay mucha salida de vacas gordas por la lluvia". "Lo mismo que pasa con las vacas, lo mismo pasan con los animales. Con lluvias todo se empieza a ordenar un poco lentamente", dijo.

En cuanto a temas de agenda, el productor destacó la necesidad de tener presente el estado de los caminos. Además, los cuidados con las garrapatas. "Es un problema porque las mortandades se están produciendo en este momento", dijo.

