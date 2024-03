Tamara Báez tomo una decisión importante con Thiago Martínez

Después de terminar su relación con L-Gante, Tamara Báez comenzó una nueva vida junto a su novio Thiago Martínez, de quien se muestra cada día más enamorada.

La pareja decidió compartir en las redes la importante decisión que tomaron para estar unidos de por vida. La mediática mostró en sus redes que se habían hecho un tatuaje juntos con la frase "Hasta que la muerte nos separe" escrita en inglés.

"Jamás me voy arrepentir de todo lo que estoy viviendo con vos no me paso nunca algo así! Te amooooo mi amor", escribió ella en uno de los comentarios de la publicación.

Martínez documentó el momento para un video para Tiktok donde mostró a Tamara en la camilla mientras tatuaban el borde de su mano y escribió: " Te amo bebé".

Fuente: Minuto uno