Banda de cuatreros mantiene en alerta a productores ganaderos en Santo Tomé

Una banda de cuatreros mantiene en alerta a los productores ganaderos de Santo Tomé, ante la continua matanza de animales.

Oscar Almonacid, el propietario del establecimiento ganadero “San Germán Porá”, volvió a sufrir el flagelo del abigeato en su establecimiento. Días atrás, ocurrió un nuevo hecho delictivo donde los delincuentes no se conformaron con carnear varios animales, sino que degollaron algunos más y los dejaron tirados en el potrero. El productor calificó el hecho como un “ensañamiento” y una vez más puso de relieve la necesidad de mayor presencia de fuerzas de seguridad en las zonas rurales. “Esta situación de desprotección esta provocando el hartazgo del productor. El Fiscal Rural no le encuentra la punta al ovillo, el PRIAR no tiene recursos para actuar, ya no sé a qué otra autoridad recurrir”, indicó.

Desde el paraje San Germán Porá, Almonacid volvió a acudir a los medios de prensa para dar a conocer esta situación que desde hace mucho tiempo afecta a su establecimiento, y en la oportunidad señaló: “La verdad que estamos muy acosados por esta situación en la que permanentemente tenemos ingreso de personas ajenas que nos cortan los alambrados, no salvemos puntualmente quienes son, y nos carnean animales. En las dos últimas semanas llevamos perdidas seis cabezas, de las cuales se han llevado la carne en su gran mayoría, y tres matanzas de animales que han sido degollados pero que los dejaron enteros tirados en el campo con el sabido daño y perjuicio que eso económicamente significa. En función a todo esto, que no es nada nuevo para mí, ya que históricamente vengo padeciendo estos injustos desmanes, en todos los casos he hecho las denuncias correspondientes ya sea de forma presencial en el PRIAR o públicamente donde, entiendo, de oficio el PRIAR habrá actuado porque lamentablemente no tengo tiempo para hacer todas estas diligencias burocráticas que no llevan a ninguna solución al problema”, subrayó a Digital Santo Tomé.(NG)