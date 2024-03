"El abigeato es nuestro principal problema, la gente no tiene más hacienda", aseguró Edgar Mauricio Toledo, presidente de la sociedad rural de Alvear en Hoja de Ruta. Detalló cuáles son los conflictos que atraviesa el sector para llevar adelante su producción ganadera. Habló de la violencia y el miedo que tienen los productores correntinos ante los asaltos rurales.

"El abigeato es todo un tema. La zona suburbana de Alvear y después tenemos lo que se va para Brasil", aseguró sobre los posibles lugares de venta de lo robado. Según indicó, en el grupo de trabajo de la Sociedad Rural, dispondrán de un bloque de personas específico para abordarlo.

"Tengo entendido que en Santo Tomé hubo una explosión de robos", aseguró y destacó el vínculo con la fiscalía ubicada en Santo Tomé.

"Hay lugares en los que la gente no tiene más hacienda porque no se puede tener. Hay 10 mil hectáreas que no están teniendo hacienda", confirmó.

Según indicó el productor, se trabaja en conjunto con autoridades policiales. "Se donó cubiertas al Priar porque queremos trabajar en conjunto", aseguró. Además, señaló que emplazarán una casilla entre La Cruz y Alvear, sobre la ruta, para efectivos policiales que puedan controlar.

El productor señaló además que los vecinos no asisten a las reuniones por temor. "Ya no es nomás robar el ganado, ahora es violento", cerró.

