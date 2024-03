Pagan USD 337 millones por un fallo por datos del Indec

n El Gobierno de Javier Milei aprobó una serie de opciones de pago por 337 millones de dólares para poder apelar un fallo por la manipulación de los datos del crecimiento de Argentina durante el kirchnerismo.

A través del Decreto 277/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó el modelo de acuerdo de fideicomiso denominado “RofA Special Trust 2024" (en inglés) o “Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024"; el modelo de Carta de Crédito Standby o “Standby Letter of Credit” para otorgar a favor del Fiduciario de los Valores Negociables; y el modelo de Facilidades de Carta de Crédito o “Letter of Credit Facility Agreement”.

El Tribunal de Apelaciones de Londres determinó que el Estado deberá pagar la suma de USD 337 millones antes del 5 de abril en una cuenta fiduciaria si quiere continuar con el juicio que se tramita por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como “cupones PBI”. Forma parte de la causa “Palladian Partners L.P. and ors v The Republic of Argentina and anor (FL-2019-000010)”, que inició un grupo de tenedores y por la cual el juez Picken declaró al Estado argentino responsable de un pago de más de €1.300.000.000 en virtud de los Valores Negociables, y ordenó publicar “una aproximación del PBI en año de precios base 1993 desde 2014 hasta 2034 para aplicar la interpretación de los demandantes”.