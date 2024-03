Oficializaron cambios en fórmulas para aumentar las jubilaciones

n Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 12,5% “más un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024” que sería del 13,2%%, según aclararon en el Ministerio de Economia, lo que da un total del 27,35% a cuenta del aumento que se va a otorgar en junio. Y el ajuste por inflación de los 2 meses anteriores recién se aplicará en el mes de julio.

Asi surge del DNU Nª 2024 que además prorroga un mes la vigencia de la actual fórmula de movilidad de Alberto Fernández (de junio a julio). Y no solo no incluye al bono de $ 70.000 en la suba en el aumento de abril sino que lo reduce porque ese plus que deben cobrar en abril los jubilados y pensionados se achica porque se mantiene con el mismo tope total de los ingresos en $ 204.445 de marzo.

El DNU establece que la tan criticada fórmula de movilidad se mantendrá hasta el mes de junio. El (artículo 4) que dice que “a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente”. Y hasta entonces habrá aumentos a cuenta que se otorgarían en abril (12,5%) y a determinar en mayo y junio. Recién en julio se aplicará la nueva fórmula según la inflación de mayo y así los meses siguientes según la evolución de la inflación de 2 meses atrás.

“En julio de 2024 se abonará la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo de 2024. En agosto se abonará la variación correspondiente a junio, y así sucesivamente”, da como ejemplo el DNU.

“El 12.5% es un bono consuelo, una tapadera, la ratificación que se siguen licuando los haberes para lograr que los reajustes de abril de mayo y junio los sigan "pagando" los jubilados. Se profundiza si puede ser aún más "la Crisis Humanitaria en la cual están sumergidos los Jubilados y Pensionados", le dijo a Clarín, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.

El haber mínimo es de $ 134.445. Más el 12,5% + 13,2% en abril, pasará a $ 171.215 pero el bono de $ 70.000 será más bajo porque se mantiene el tope de $ 204.445, igual al de marzo, como lo estableció el decreto N° 268/2024 publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial. Ese decreto estableció que el bono se aplicaría para las jubilaciones, pensiones y PNC (Pensiones no contributivas) de hasta $ 204.445 mensuales.

El haber máximo pasa de $ 904.689 a $ 1.152.122 : + 27,35%

Así, los que cobran el haber mínimo, que pasaría a ser de $ 171.215 , percibirían el bono, pero ya no de $ 70.000 como el del mes actual, sino de hasta $ 33.229, que es el monto que hace falta para completar los $ 204.445.

Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, más de 5 millones cobran los haberes mínimos.

El articulo 5 del DNU establece los incrementos de abril y mayo serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 según el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente. Y en caso de que esos aumentos a cuenta superen los de la fórmula de movilidad “no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante.

El resto de las jubilaciones (sin bono) cobrarán el incremento del 27,35%.