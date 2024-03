Santiago del Moro le paró el carro en vivo a Catalina

La visita de Alfa a la casa de Gran Hermano duró poco. Apenas 48 horas después de haber entrado, decidió retirarse porque no soportó la llegada de Ariel, su rival en la edición anterior.

Aunque algunos se lamentaron por la decisión, Catalina la celebró con ganas dado que venía arrastrando problemas con él desde el exterior. La realidad es que la amiga de Furia estuvo enojadísima estos últimos dos días, con un mal humor imposible de disimular y en una posición defensiva constante que hacía bastante dura la convivencia.

Y aunque todos creían que tras la salida de Alfa, ella volvería a la normalidad, no ocurrió. Catalina se quedó despotricando, hablando mal de él y hasta dejando escapar detalles de lo que fue la vida fuera de la casa antes de su regreso en el repechaje. Por este motivo, Santiago Del Moro se cansó y decidió ponerle los puntos.

"Cata, tranquila. Te digo esto porque ahora Alfa ya no está y ustedes llevaron un conflicto del afuera, adentro de la casa", remarcó. Pero la participante intentó defenderse y decirle que él había empezado, el conductor la frenó: "No sé quién fue pero él ya está fuera de competencia. Se ha ido antes de que venga la eliminación, ya está".

De todos modos, la pediatra insistió: "No la pasé bien, fue muy maleducado. Sé que tengo cosas que no están buenas pero él fue desubicado y convivir con él fue difícil. Se lo dije a Gran Hermano que era una búsqueda constante, la pase muy mal". Igualmente, Del Moro fue inflexible: "Se lo dije muchas veces, es un juego de adaptación y tolerancia. A veces hay que contar hasta un millón para no decir todo lo que piensa, porque sino, te quedás afuera. Somos personas adultas".

Fuente:Pronto