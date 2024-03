Érica Rivas liquidó a Guillermo Francella tras el apoyo a las medidas del Gobierno

El actor aseguró que está de acuerdo con las últimas medidas impuestas por Javier Milei, por lo que su excompañera salió al cruce.

En las últimas horas, Guillermo Francella se volvió viral por una dura entrevista que brindó ante Eduardo Feinmann. El actor fue consultado por el periodista a ver qué opinaba sobre los primeros 100 días del Gobierno de Javier Milei. Y, en medio de la crisis que se generó en la cultura debido a las medidas del mandatario, el intérprete de todas formas lo respaldó.

Francella consideró que dichas medidas “eran más que necesarias”, que “sabíamos que iba a haber cirugía mayor” porque “lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Ante esto y el resto de extensas declaraciones del artista, Érica Rivas le respondió y lo destruyó por completo.

Hay que destacar que Francella y Rivas, quienes fueron dos de los personajes más queridos de "Casados con Hijos" rompieron su relación tras el escándalo de la obra de teatro de la serie. Y ahora la actriz aseguró que estas declaraciones no le sorprenden. "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende, yo conozco cómo piensa Guillermo", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Es una persona que piensa de ese lado, por eso solamente puedo decir esto. No me sorprenden, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elije hacer". Tras estas declaraciones en una entrevista, también profundizó: "Y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor".

"Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor y eso es algo que yo todo el tiempo pelee porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del clóset definitivamente me decían cosas y esto de 'la actriz se tiene que callar y hacer su papel y listo', como si eso fuera nuestro trabajo", deslizó luego.

Y, para cerrar, afirmó: "Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo, si es este. Para mí, como artistas, es reflexionar, reflejar ideas y bueno, él tiene éstas. Son las ideas de él, las que fueron siempre".

Fuente:Minuto uno