El insólito alquiler millonario del “edificio fantasma” de Tolosa Paz

n El trece de mayo del 2022, el Estado Nacional alquiló cinco pisos y treinta cocheras de un edificio que se levanta a pasos del obelisco, en Avenida Roque Sáez Peña 1149, a un costo de doscientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos pesos. La decisión, avalada por los organismos de control, fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Social. Esos inmuebles fueron destinados para iinstalar oficinas de la Secretaria de Economía Social, de Emilio Pérsico, y también para despachos que necesitaba la Secretaría de Abordaje Integral.

El contrato de alquiler fue por treinta y seis meses más un posible año más de prórroga. La adjudicación de la renta fue para la empresa dueña de esos departamentos y los garages, Diagonal Plaza S.A. Los funcionarios empezaron a trabajar allí. La evaluación del Gobierno fue que el edifico estaba en óptimas condiciones.

Sin embargo, en agosto del 2023, a pocos meses del final del mandato de la Presidencia K, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, contrató a una constructora para que realizara un "servicio de reacondicionamiento de espacio" de las oficinas alquiladas en Roque Sáenz Peña 1149. El costo de la "puesta en valor" era de dos millones setecientos mil dólares. Al cambio actual de la divisa norteamericana en el mercado "blue", son más de doscientos setenta millones de pesos.

La compañía que ganó esa contratación millonaria para modificar las oficinas que estaban en absoluto buen estado –de acuerdo a la propia administración K- se llama Secavit S.A. Además de la ya de por sí sospechosa modificación de los pisos de Roque Sáenz Peña 1149, se suma el plazo de tiempo en que se deberían haber completado esos trabajos. Un año. Cuando las actuales autoridades del ahora llamado Ministerio de Capital Humano, al mando de Sandra Pettovello, revisaron los contratos antes mencionados detectaron que la “puesta en valor” de las oficinas culminarían seis meses después de que el Estado devolviera los departamentos a sus dueños.

La secretaría de coordinación de Legales de la gestión de Javier Milei presentarán una denuncia penal en los próximos para que la Justicia determine si la transferencia millonaria en dólares con fin insólito para el edificio “fantasma”. Clarín accedió a la documentación de este caso, que se suma a la serie de irregularidades y causas de posible corrupción que se descubrieron en los últimos meses, gracias a diversas auditorías sobre el funcionamiento de los organismos públicos impulsadas por la Casa Rosada.

El edificio “fantasma” suma además otra variable que fue quizás la que llamó la atención de los revisores de las cuentas de Capital Humano: la constructora Secavit S.A no solo se alzó con el contrato de dos millones setecientos mil dólares para remodelar las oficinas que usó la Secretaría de Economía Social K: por razones que quizás no tengan que ver con la burocracia de las licitaciones públicas, también logró que se le giren alrededor del sesenta por ciento de los fondos aun cuando no había

La empresa Secavit S.A. se benefició con otros negocios de otras licitaciones públicas durante la era K.

Ubicada en la localidad de Ramos Mejía, Buenos Aires, la constructora está inscripta en los registros públicos como una sociedad que tiene como actividad principal el “Comercio al por mayor y al menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”.

Aunque difiere de los trabajos para los que fue contratada por Desarrollo Social durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, su actividad “secundaria” sí coincide con el contrato millonario en dólares que ganó para reparar los departamentos de Roque Sáenz Peña 1149: “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales (incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungalows, cabañas, casas de campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc)”.