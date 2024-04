El Pipa Estévez develó la cruda realidad del club y pidió apoyar al equipo

Boca Unidos igualó de local sin abrir el marcador el domingo frente a Central Norte de Salta, en lo que fue la presentación de local en la nueva temporada. En rueda de prensa, finalizado el partido, el técnico aurirrojo Raúl Pipa Estévez, además de responder las preguntas futbolísticas, aprovechó para blanquear la situación del club en un contexto económico-financiero adverso para la mayoría de las instituciones deportivas del ascenso.

"El momento del club es muy difícil, se está haciendo un esfuerzo muy grande, el armado del plantel fue dificilísimo. Es una situación delicada que atraviesa a muchos clubes y que está bueno blanquearla para que la gente sepa", sorprendió el Pipa luego de que le consultó para qué está Boca Unidos esta temporada.

El entrenador fue más allá y señaló: "Yo acepté la propuesta de venir a dirigir un equipo que armaba el club, los dirigentes. Me habían avisado que la mayoría (de los jugadores del plantel) iba a ser del medio, por una cuestión de presupuesto, yo también lo acepté, así que estoy acá para darle lo máximo que pueda y sin buscar excusas, pero esa es la realidad y no hay que ocultarla".

Siguiendo por esta línea, Estévez manifestó: "Quiero que la gente sepa que este va a ser un año muy duro. Boca Unidos va a ser esto, mucho sacrificio, y vamos a ver si con el correr de los partidos podemos jugar mejor".

En cuanto a algunas jugadas que dejaron dudas en el área del equipo salteño, el DT indicó que "no es más de lo que pasó el año pasado, donde sufrimos muchísimo. Yo lo dije, pero a veces parece como si estuviera buscando excusas. Estas situaciones que tuvimos acá, que parecen penales a favor nuestro, en Salta son penales y sacás del medio".

"Al hincha de Boca Unidos le digo que se ajuste los cinturones porque este año va a ser muy duro, el plantel es muy acotado, hay muchísimos juveniles que los estamos llevando de a poco, inclusive hoy (por el domingo) tuvimos en el banco a algunos que todavía les falta, que no están para jugar", explicó.

"La gente apoya, por momentos se fastidia cuando ve que erramos muchos pases o el rival nos complica, pero hay que saber que tenemos que estar todos unidos, y en cada partido de local va a ser esto, un sacrificio enorme para poder sacar los tres puntos, así que necesitamos de todos", expresó.

El técnico dio cuenta que "tuvimos muchos lesionados, esperamos que se recuperen pronto para poder contar con todos" y volvió a hablarle al hincha: "solo les pido que vengan a apoyar a los pibes porque se van a tirar de cabeza, pero que no vengan con la vara muy alta porque necesitamos tiempo para seguir trabajando y esto va a ser muy duro".

Lo futbolístico

Ya entrando en el terreno futbolístico, Pipa Estévez se prestó al análisis del partido. "En el primer tiempo por momentos hicimos cosas interesantes, le quitamos la pelota al rival, llegamos, pero después nos fuimos diluyendo. El segundo tiempo cambió, arrancamos mal y después tuvimos chispazos interesantes pero no es el fútbol que nosotros pretendemos, pero hay que seguir trabajando porque esto es muy largo".

Acerca del porqué de la merma en el rendimiento, le adjudicó a que "perdimos algunas pelotas y eso nos llevó a perder confianza, en algunas situaciones no estuvimos agresivos, y el rival también juega, es un equipo que se preparó para ascender, con muchísimos refuerzos, manteniendo una base del año pasado y era lógico que iba a pasar esto".

El técnico consideró que desde su punto de vista "falta más juego, y lo vamos a tratar de conseguir fecha a fecha, pero va a ser difícil", prosiguió.

En cuanto a las modificaciones introducidas, señaló que "vamos haciendo los cambios a medida que se van cansando los muchachos, y también tapamos agujeros. En algún momento lo pusimos a Ramiro (Schweizer) de volante, le costó un poquito, y después lo pasamos de tres y Livera se fue más arriba. El problema es que no teníamos más recambio, no teníamos más delanteros, sólo estaba el chico Segovia, que es de inferiores y está trabajando con nosotros, lo queremos mucho, pero no es para esta clase de partidos, no lo podemos largar todavía, hay que llevarlo de a poquito".

"En este tipo de partidos se necesita gente de experiencia, nos faltó el Toni (Medina, suspendido), que es un jugador fundamental para nosotros".

También explicó que "a Solari lo pusimos de extremo porque no teníamos otro jugador, Maxi está comprometido con el equipo y lo hace. En un momento del segundo tiempo pasamos a jugar 4-4-2, ya con dos delanteros más marcados. Estamos buscando variantes, pero cuando no tenés jugadores hay que improvisar".

Boca Unidos quedará libre la próxima fecha, y luego visitará a Unión en la cuarta jornada. "Necesitamos este parate para seguir trabajando, creo que no hubo una semana en la que pudimos poner el mismo equipo en cancha, tuvimos muchísimos lesionados, así que vamos a trabajar duro para hacer el mejor partido en Sunchales", concluyó Estévez.

