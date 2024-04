Una iglesia solicita donaciones de alimentos para dar de comer a los que más necesitan

Facundo Alegre, del grupo Buen Samaritano de la iglesia San Juan Bautista, estuvo en comunicación con el programa Mucho para El Litoral Radio y brindó detalles del pedido que vienen solicitando.

Cabe destacar que, la iglesia San Juan Bautista todos los jueves brinda la merienda y la cena a las familias que menos tienen.

"Estamos hace un par de años brindando este servicio, San Juan Bautista es una de las parroquias abocada a la ayuda de la gente de la calle", detalló Facundo Alegre

"Tuvimos que empezar a pedir con más insistencia porque es un servicio que se mantiene con lo que la gente va donando. Para la merienda se está teniendo y después para la cena lo que es verdura es lo que más suele faltar y los alimentos perecederos es lo que más pedimos", comentó Facundo.

En este sentido, detalló que "se nota una leve decaimiento en las donaciones, no son por falta sino mas que nada por una preocupación de la gente de no llegar a fin de mes. A la gente le da miedo donar porque no sabe si le va alcanzar ellos mismo", precisó Facundo.

De esta manera, expresó que para las meriendas lo que necesita es galletitas dulces o saladas.

"Para la cena lo que más se suelen ocupar son cebollita de verdeo, cebollas, zanahorias y papa. Igualmente se acepta cualquier donación de verduras, de carne y pollo", aseguró Facundo Alegre.

Por último, detallo que las personas que estén entesadas en donar podrán hacerlo en dicha Iglesia o comunicándose por la red social de Instagram: parroquiasanjuanbautistactes.