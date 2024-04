Qué declaró el cabo abusado y torturado por dos policías en una comisaría

Adrián, el cabo de la Policía de 31 años quien denunció que fue torturado y abusado por dos policías en la Comisaría de Juan Pujol declaró en la oficina de Asuntos Internos de la Policía de Corrientes. Durante más de tres horas contó el calvario que padeció. Fue en el marco de un sumario que se inició en la fuerza con el fin de reunir pruebas para la exoneración de los implicados que por el momento continúan detenidos a pedido de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Monte Caseros, a cargo de Clara Belén Arrúa.

Los policías detenidos están acusados -en una carátula provisoria del Legajo de Investigación Fiscal- de los delitos de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero además uno está imputado por amenazas y el otro por abuso sexual gravemente ultrajante. El hecho de haber amenazado al resto de la planta de Comisaría con que no debían contar lo sucedido hizo que la fiscal alertara sobre el riesgo procesal que suponía que siguieran en libertad.

“A un oficial de servicio le comento que quiero cambiarme de guardia, porque no me sentía cómodo, me hablaba mal, me incomodaba, me maltrataba, me hostigaba".

“El día jueves 28 de marzo, me levanto de mi siesta, el sargento y el oficial estaban injiriendo bebidas alcohólicas y había otros efectivos que no estaban tomando"; y añadió: "me decía que yo no merecía estar ahí, que iba a hacer algo para que me echen de la fuerza".

“El oficial me dice que me siente cerca de él, y me siento entre los dos oficiales, me preguntaba cuál era mi inconveniente, y le digo que yo estaba bien con los demás, que no tenía nada que decir”.

Al hacer mención al momento puntual del abuso recordó que, "el sargento se va para atrás, después sale, me mete un sopapo en la nuca, yo me quedé aturdido, y me dice ‘tenes que aprender a callarte’ y me da otro sopapo, y se ríe, el sargento se e pone de frente, me dice que tengo que aprender a sufrir, que no soy mejor que nadie, y me sigue pegando, me quiero levantar, y me toma las dos manos, después el otro oficial me saca el arma, y me esposa de las manos"; y puntualizó: "luego empiezan los forcejeos, el sargento me baja el cierre, me tira hacia atrás, y le suelto la mano, me tocó mis testículos, y mi parte inguinal, me tiraban del tendón, me manoseó, yo mientras gritaba, y lloraba"

"Antes les pidieron a las oficiales femeninas que se vayan, que no podían ver eso", "otros compañeros se quedaron, prendieron la bomba, abrieron la manguera y me tiraron al piso, gritaba y le decía que me dejen por favor, me mete la manguera en la boca, pedía auxilio, me decían que me dé de baja, y las oficiales femeninas le dijeron que paren, que había que cocinar, y le echaron" mencionó en declaraciones a Radio Dos.

Asimismo, detalló: "después me levantaron, yo forcejeaba, me llevan a la ducha, yo temblaba de frío, lloraba, me pegan en la cara, me sacaron la jerarquía del pecho, me daban piñas, me insultaban, que me vaya de la división, y me baja el pantalón, y me empiezan a tocar".

Adrián reveló que, "cuando yo era chico fui abusado, y reviví todo eso que ya sentí, me atormenta revivir todo esto”.

“Cuando le digo al comisario que fui abusado, me dice que quién fue, que le iban a ir a buscar, el oficial me decía que yo era un sorete, una mierda, y que en la próxima guardia iba a estar yo solo, y me iban a poner en el tacho, y que no diga nada porque me fulminaban". (NG).