Cómo sobreviven los almacenes la crisis económica: entre tarifazos y migración de clientes

"Hubo un amesetamiento en el precio de algunos alimentos y productos en el mes de marzo", aseguró Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires a Hoja de Ruta.

Según indicó, en plena crisis "muchas de las familias emigraron a la marca pyme". "Si hablamos de un pan lactal de primera marca hay que venderlo a 4.200 pesos y un Pyme lo podemos vender a 1.400, por ejemplo", destacó.

"Evidentemente la marca pyme que ha crecido en calidad, tiene mucha aceptación en la familia y evidentemente esto va desplazando lo que es la primera marca", insistió. Según mencionó, muchos almacenes prefieren trabajar con marcas pymes. "Porque la Pyme prefiere proveer al comercio de proximidad y no al hipermercado que le paga 60 días. Nosotros le pagamos de contado. Entonces empiezan a dar esas ecuaciones", explicó.

El trabajador, aunque crítico con el estado general de las cosas, señaló que en las últimas semanas: "Trabajamos bien, pero también tal vez porque muchas familias que estaban acostumbradas a hacer la compra semanal, quincenal, mensual en un hipermercado, ahora la hace en el almacen".

Savore destacó que el tarifazo energético termina incidiendo directamente en su día a día. "No se vuelve rentable y es un ajuste inmoral", mencionó.

El trabajador destacó además el rol de los créditos o "fiados" tan comunes en estos negocios. "Ese fiado existe, existió y existirá, o sea, no lo podemos evitar. Porque nuestros clientes diarios nos dan de comer", señaló."Tal vez hay colegas que dan fiado y lo que hacen es anotar el producto para poderlo por mes sostenerse en valores para cuando cobre. Mi caso es el de clientes que me dicen 'hoy no tengo pero en cuatro días cobro y te pago', y yo se los vendo porque es quien a diario me compra", explicó.

