¿Se suma a los furiosos? Damián recibió consejos de Furia sobre cómo jugar

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, Damián ha mantenido una postura bastante neutral. Esta decisión por el momento le venía sirviendo, sin embargo, algunos jugadores como Manzana se han cansado de esta posición y buscan eliminar a aquellos que no se la jueguen por algunos de los bandos.

Ahora pareciera que Damián busca aliarse con Furia Scaglione y en una charla le pidió algunos consejos para jugar.

“Primero te tenes que reír como muy mala. Cuando alguien se piensa que te está cagando vos te reis así”, explicó Juliana y agregó: “Después tenes que meditar para adquirir un poco de energía porque acá te la quitan”.

“¿Cómo hago para sacar de quicio a alguien?”, le consultó Damián. “¿Psicológicamente? Lo tenes que volver loco. ¿Viste lo que decía Virginia hoy que no sabía quién era yo? Bueno lo siento, todos los días sos alguien diferente”, le respondió Furia. Además, la jugadora manifestó: “Yo ponele no lloro. No puedo mostrar debilidad ante un jugador”.

“Acá están jugando a la familia Ingalls y a mí me aburre”, expresó Furia. “es aburridísimo. Yo no te digo que es una cosa de que me encanta pelear”, coincidió Damián.

“Yo les digo que son de pecho frío. Tienen el corazón tan chot…que tienen ganas de morirse. Si están depresivos por estar acá, váyanse afuera porque yo tengo ganas de seguirme quedando. De generar contendio, de cagarme de risa. Yo no duermo la siesta”, manifestó Furia.

“A veces me pasa que me levanto una tarde y están todos durmiendo”, le contó Damián, a lo Juliana respondió: "¿Viste boludo? Llamame que nos vamos a charlar y nos cagamos de risa”. ¿Nació una nueva alianza?

Fuente:Pronto