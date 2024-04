Pablo Posanzini y Emilio Aguilera juntos en Resistencia

El tenor Pablo Posanzini y el lírico Emilio Aguilera, se presentarán el sábado 27 de abril a las 21.30 en el Club Social de Resistencia.

La del sábado 27 será una gala que conjugará la fusión de ambos líricos y, por momentos, algunos temas como solistas. Así se podrá escuchar primero "La donna e mobile" interpretado por ambos, seguido, de un solo de Aguilera en "Recondita armonia" y "Parlami d’amore Mariù" a cargo de Posanzini.

Concluyendo las actuaciones solistas Emilio entonará "No puede ser", mientras que Posanzini, hará lo propio con "Júrame".

A partir de esta parte de la gala cantarán a dúo: "Non ti scordar di me", "Core ngrato (ambos temas con el acompañamiento en piano del Maestro Domingo Baldo), "Contigo aprendí", "El último café", "Uno" , "Nessun dorma" y "Vivo per lei".

