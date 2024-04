Negocian la Ley Bases

Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, asoma como un actor crucial para garantizar la sanción de la ley Bases y la ley fiscal, según la matemática que hacen en la Casa Rosada y en el Senado.

El mandatario del norte, un viejo aliado de Cristina Kirchner que supo ser uno de los artífices de la candidatura de Sergio Massa en 2023, podría tener la llave -con los tres senadores que le responden- para destrabar la votación en la Cámara alta, donde el poroteo de La Libertad Avanza está ajustadísimo. Allí todavía no hay garantías de éxito para los proyectos de Javier Milei.

El cálculo que hacen en el Gobierno es que la mayoría circunstancial de 39 senadores no peronistas que Victoria Villarruel construyó en diciembre para la conformación de las comisiones tiene un grupo de legisladores “escurridizos” que podrían votar en contra de la ley Bases. Quedó demostrado durante el tratamiento del DNU, cuando algunos senadores radicales junto con otros legisladores patagónicos votaron en contra del decreto. Los gobernadores del sur siguen marcando diferencias con la Casa Rosada y la gestión de Milei no logra zurcir con ellos un acuerdo más sólido. En particular hay dificultad con Claudio Vidal (Santa Cruz) pese a que el Gobierno viene tratando de seducirlo con varios asuntos de gestión.

Así, aún cuando los proyectos ni siquiera pasaron la prueba en Diputados, la Casa Rosada comenzó a anticipar la jugada para el Senado y subió la mirada hacia los gobernadores del norte del país.