La sorpresiva confesión de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia suele dar declaraciones sorprendentes acerca de su vida diaria. Pero esta vez llamó la atención porque utilizó sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores y solicitó información de alguna persona que se dedicara a quitar la "mala energía" que tenía encima.

Fue así que relató a través de su red social lo que le ocurrió: "Ayer fui al centro y vi mucha gente, y eso me agota a mí. No me gusta tener contacto con tantas personas y pasó lo siguiente, "me chuparon la energía". Y hoy me siento muy mal. Así que si conocen a un especialista que haga reiki, alguien que me pueda ayudar energéticamente, lo super agradezco", reveló Charlotte.

No solo eso después detalló dónde le habría ocurrido eso: "Fui al Hotel Alvear y hay un montón de señoras que son mala leche, y te miran mal. Y no sé por qué les molesta que la gente vaya a ese hotel. Y estas viejas te miran muy mal, con rayos x, y te tiran mala onda. Estoy segura que fueron ellas", develó la actriz.

Fuente:Pronto