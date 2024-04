¿Problemas entre los Bros? Bautista chicaneó al Chino: "Te noto nervioso, tranquilo amigo"

Con cada semana que pasa, los participantes de Gran Hermano van comprendiendo mejor el reality y, algunos de ellos, buscan armar estrategias para seguir avanzando en el juego.

Si bien muchos piensan que Juliana "Furia" Scaglione es la jugadora principal, Martín Ku, Bautista Mascía y Nicolás Grosmann se están convirtiendo en picantes competidores.

"Yo lo que digo es que mínimo cinco o seis votos sumamos. Vos (por Bautista) capaz juntás un poco menos", expresó con preocupación el Chino.

"Amigo, igual tranquilo. Estamos hablando distendidamente. Te noto nervioso, acelerado", lo calmó Bautista. "No estoy nervioso, sólo quiero que entiendan y me desespera cuando no me entienden", insistió Ku.

"Te estamos entendiendo. Simplemente, estamos acotando algo cada tanto", lo cruzó Bautista. Analizando la situación, Martín siguió: "Es que me estás repitiendo lo que dije. A lo que quiero llegar es que ya sabemos cuál es el objetivo de todos los grupos. Entonces, tenemos que ser inteligentes y usar esa información a nuestro favor. Ya sabemos qué va a hacer cada uno".

"Sabemos que la Vizcachera va contra Furia. Y Furia va contra ella y contra mí porque quieren que yo participe de esa placa. Entonces, yo aseguro votos", sumó.

Dando su punto de vista, Bautista comentó: "Por eso digo, dejame acotar, que vos decís que yo divido votos y yo me llevo algunos pero, en realidad, si se organizan bien no debería por qué estar. Porque deberían votar a Furia y a vos o a Furia y a mí. Eso es lo que quería decir".

"Por el lado de Furia, ella va a ir para el lado de Coty y alguna persona de la Vizcachera, quizás un Manzana o algo así", continuó el Chino.

"Yo no sé si ella quiere ir a una placa con Manzana", advirtió Bautista. Finalmente, insistiendo en su postura, Ku cerró: "Si es una placa sólo con Manzana, sí. Pero bueno, iría más por el lado de Coty. A Emma ya lo ves súper atento a todo lo que hace Coty".

