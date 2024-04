EE UU aportó garantías mínimas de que Assange no será condenado a muerte

Pocas horas antes de que culminara el plazo concedido por los magistrados británicos Victoria Sharp y Jeremy Johnson, este mismo martes, el Gobierno de Estados Unidos ha aportado ante el Tribunal Superior de Justicia garantías de que Julian Assange recibirá un juicio justo si finalmente abandona la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, y es extraditado a ese país. Sin embargo, el equipo jurídico del cofundador de Wikileaks, y su propia esposa, Stella Assange, expresaron su frustración y temor por la salud y la vida del exhacker ante el compromiso expresado por Washington, que consideran muy poco solvente.

El tribunal consideró, a finales de marzo, que Assange tenía base jurídica sólida para recurrir su extradición en tres aspectos determinados. El Gobierno de Estados Unidos, decía el fallo, debía asegurar que la libertad de expresión contemplada en la Primera Enmienda de su propia Constitución sería protegida; que el editor australiano no sufriría un juicio injusto por no tener nacionalidad estadounidense; y que no se acabaría imponiendo la pena de muerte.

A su vez, Stella Assange en un comunicado remarcó que Estados Unidos no ha entregado garantía alguna sobre la Primera Enmienda.