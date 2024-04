Misiles rusos atacaron centrales eléctricas en el centro y oeste de Ucrania

Misiles rusos atacaron este sábado instalaciones eléctricas en el centro y oeste de Ucrania, aumentando la presión sobre el debilitado sistema energético mientras el país enfrenta una escasez de defensas aéreas a pesar de un gran avance en la ayuda militar estadounidense .

El ataque aéreo, llevado a cabo con misiles de largo alcance, incluidos misiles de crucero disparados por bombarderos estratégicos rusos con base en el Círculo Polar Ártico, fue el cuarto asalto aéreo a gran escala dirigido al sistema de energía desde el 22 de marzo.

El presidente Volodymyr Zelenskiy reiteró su petición a sus socios de disponer de misiles defensivos, en particular el sistema Patriot. Dijo que los objetivos incluían instalaciones de tránsito de electricidad y gas, en particular aquellas importantes para el suministro de gas a la Unión Europea , aunque no dijo si alguna de esas instalaciones resultó dañada.

Rusia continúa suministrando gas a la UE a través de Ucrania en virtud de un acuerdo de tránsito con la rusa Gazprom (GAZP.MM), abre una nueva pestañaque expirará en diciembre y que Ucrania dice que no planea prorrogar.

"El enemigo volvió a bombardear masivamente las instalaciones energéticas ucranianas", afirmó DTEK, la mayor compañía eléctrica privada de Ucrania, añadiendo que cuatro de sus seis centrales térmicas sufrieron daños.