Fátima Florez cambió su foto de perfil tras separarse de Javier Milei

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, Javier Milei confirmó que se separó de Fátima Florez después de meses de relación. Al parecer, las apretadas agendas de ambos dificultaron la continuación de este amorío, según lo que confesó el Presidente de la Nación en su anuncio. Aún así, claro está, que las especulaciones no pudieron faltar.

De hecho, varios medios ya aseguran que Fátima Florez se volvió a reunir con su ex, Norberto Marcos a pesar de que se separó de Javier Milei hace tan solo unos días. Y, si bien de esto no hay pruebas, sí ya quedó en evidencia que la humorista no desea seguir siendo relacionada con el mandatario libertario ya que está eliminando todo rastro de su vínculo.

Pía Shaw adelantó en C5N que Florez se alejó de su amor con Milei eliminando la foto de perfil que tenía en whatsapp. Esto es porque en la misma se los veía juntos y muy amorosos, pero ahora ella colocó una postal sola durante su viaje a Disney. Es más, durante el programa, decidió mostrarla dejándola en evidencia. En lo que respecta al líder libertario, aún no se conoce cuál es su imagen.

Fuente:Minuto uno