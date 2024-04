Darío Z y Soledad Barruti proponen un recital de mitos

Dario Sztajnszrajber y Soledad Barruti estarán el 16 de mayo en el Domo del Centenario de Resistencia presentando la charla titulada “Recital de Mitos”. Será un encuentro con mucho de humor, gran intensidad, belleza y un profundo modo de pensar en estos tiempos.

Darío Sztajnszrajber dijo en entrevistas publicadas recientemente, que tanto Soledad (su actual pareja) como él estuvieron varias veces en el NEA, y con muy buena recepción, cada uno en lo que hace, que son trabajos muy distintos.

“En mi caso particular, he ido a presentar libros o con distintas obras, y en cada lugar me encontré con un público muy sensible, tan comprometido con la filosofía, con la idea de pensarse desde lugares distintos, un compromiso con el pensamiento crítico”, contó.

Sobre “Recital de Mitos”, el filósofo explicó que es como un recital de música, nada más que en vez de canciones, se van a contar relatos y cuentos que tienen que ver con mitos originarios, ancestrales. “Mitos de distintas culturas que vamos definiendo en cada lugar con cuál salimos, mitos griegos, mitos bíblicos, mitos de los pueblos originarios. Es una experiencia narrativa en la cual tanto Sole como yo los vamos contando y se va generando un ambiente muy conmovedor, porque es como juntarse alrededor de un fuego a contar cuentos, a ver cómo nos resuenan. Por algo tienen una vigencia de tantos milenios, y van generando en quien los escucha un desplazamiento muy interesante, cada uno lo interpreta y algo reverbera en uno. De algún modo el relato permite que uno vea cosas. Lo que tiene el arte y la literatura es que remueven cosas”, marcó.

Generalmente en los shows, Darío y Soledad cuentan seis mitos, tres cada uno, que tratan temas muy distintos, y siempre hay uno desestabiliza para poder realmente generar una transformación.

“El público al que está destinado Recital de mitos es familiar, y es muy hermoso ver a los padres con sus hijos en edad adolescente, ver la conexión intergeneracional que se da. Es muy común que vengan padres con sus hijos y después se vayan a seguir la conversación sobre estos grandes temas existenciales que nos atraviesan: el amor, la felicidad, la verdad, la libertad, la justicia, todo eso está presente en estos mitos y es hermoso ver a las familias continuando la conversación después del show”., explicó.

Sztajnszrajber considera que el trabajo de Soledad Barruti es para sacarse el sombrero, “años trayendo temas que se los deja de lado porque pone el dedo en la llaga. Sus dos libros “Mal comidos” y “Mala leche”, se la agarran directamente con la industria alimentaria y la alimentación infantil. Cuando empezás a desarmar eso, a deconstruir esos lugares, te das cuenta de que todo puede ser de otra manera, y que nos hacen creer permanentemente que únicamente hay una versión de las cosas. La filosofía es una práctica que subvierte, o sea, que muestra las versiones que están opacadas, que están dejadas de lado. La filosofía trae a la superficie esas otras versiones que quedaron, por algo, excluidas”, marcó.

