La Liga Correntina no programó partidos para el domingo 

Atendiendo a que el próximo domingo 21 de abril tendrá lugar el Superclásico del fútbol argetino, en el marco de lo cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, la Liga Correntina (LCF), decidió programar partidos solo el sábado 20 de abril. Así, la quinta fecha de la Primera A y B se desarrollará ese día.

No obstante según lo anunciado por la LCF, los partidos que deben protagonizar San Marcos vs. Boca Unidos, por la A y de Juventud Naciente vs. Barrio Quilmes por la B, serán reprogramados nuevamente.

Se debe recordar que la quinta fecha del torneo Oficial debía disputarse el fin de semana pasado, pero fue suspendido debido a que las canchas quedaron inutilizadas tras la lluvia caída.

Programación

Este es el programa de partidos para este sábado 20 de abril:

Primera División A

14 hs. Huracán Ctes. vs. Rivadavia (cancha de Huracán Ctes.)

14 hs. Quilmes vs. Sportivo Ctes. (cancha de Libertad)

16 hs. Sacachispas vs. Empedrado (cancha de Ferroviario)

16 hs. Curupay vs. Mburucuyá (cancha de Alvear)

16 hs. Talleres vs. Ferroviario (cancha de Libertad)

16 hs. Mandiyú vs. Cambá Cuá (cancha de Huracán Ctes.)

16 hs. Lipton vs. Soberanía (cancha de Lipton)

Primera División B

14 hs. Dr. Montaña vs. Libertad (cancha de Ferroviario)

14 hs. Alvear vs. Robinson (cancha de Alvear)

14 hs. Villa Raquel vs. Peñarol (cancha de Lipton)

14 hs. Invico vs. San Jorge (cancha de Sportivo Ctes.)

16 hs. Independiente vs. Alumni (cancha de Sportivo Ctes.)