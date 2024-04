Karlen disertó juno a referentes políticos y empresarios de Argentina y Chile

El exparlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen disertó en el seminario binacional titulado "Asociación Público-Privada para la provisión de infraestructura: La experiencia chilena", nace de la colaboración entre la Universidad del Desarrollo de Chile (UDD) y la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), con el objetivo principal de compartir la valiosa experiencia chilena en la provisión de infraestructura a través de la asociación público-privada, bajo el marco de la Ley de Concesiones.

El encuentro fue una oportunidad para satisfacer la creciente demanda de información y contexto por parte de autoridades de gobierno trasandino, tanto nacional como provincial, parlamentarios, empresarios y expertos interesados en el modelo chileno de provisión de infraestructura. Además, los expertos nacionales y extranjeros analizaron las fortalezas y aprendizajes de su aplicación en estas últimas décadas.

Entre los que se encontraban presentes, Roque Fernández rector de la UCEMA y ex Ministro de Economía de Argentina, Diego Savino,Egenio Guzmán, Leonardo Daneri Jones de Chile, Alfredo Moreno, el ex

parlamentario del Mercosur , Alejandro Karlen, Tomas Liendo y Mariano Mirotti que es el actual Secretario de Concesiones del Ministerio de Economía de la Argentina a cargo de Obras Públicas hoy en el Gobierno de Javier Milei Karlen abordo la temática del Mercosur y explico que “las exigencias del entorno mundial como por las propias dinámicas del acontecer regional, es fundamental promover la construcción de espacios amplios y unificados de cooperación. Un proceso de integración de características regionales es la mejor respuesta a los signos de los tiempos y a las exigencias del cambio estructural en pro de la igualdad en América Latina”, subrayó.

En su rol de legislador regional, Karlen, explicó que “el Mercosur se caracteriza por ser un proceso de integración, con agenda abierta y en continuo movimiento, ya que aún con los grandes temas presentes desde el comienzo, los alcances y las perspectivas sobre las estrategias para promover el desarrollo han ido cambiando y, en general, fueron determinadas en mayor medida por factores externos, que respondieron a los cambios de liderazgos en la región, al boom de los commodities, entre otros”.

El ex parlamentario sumo su visión regional y expresó que “desde el cambio de Gobierno, Argentina parece haber redoblado su apuesta por las APP para canalizar fondos que el Estado no dispone. Para ello se propone realizar un plan de infraestructura de la utilizando las APP como principal instrumento. Me parece que esto surge como alternativa para paliar el déficit existente, convocar al sector privado para que concurra con la inversión y la gestión de la infraestructura en contratos de largo plazo, adoptando un modelo de participación pública privada”.

Al referirse a los objetivos de las APP dijo “Nosotros para la Argentina creemos que el propósito principal de cualquier modelo APP es trasladar riesgos del sector público al privado, con el fin de que ambos compartan objetivos y responsabilidades en la construcción y operación de proyectos de infraestructura. De esta forma se aprovechan mejor las ventajas que ofrece cada sector y se generan beneficios que pueden traducirse en ahorros financieros y mayor eficiencia operativa para el sector” .

Y a modo de ejemplo y al mencionar el tema específico de los corredores bioceánicos, señaló que nos recuerda la vigencia de “Juan Perón cuando pensó en el ABC, la alianza entre la Argentina, Brasil y Chile”, que son una prioridad de la política exterior argentina y deben ser un mecanismo de integración para que aprovechemos esa cadena de valor, porque los corredores van de la mano del

desarrollo de los países. No son solamente autopistas de conexión sino que fundamentalmente son infraestructura de desarrollo, porque favorecen la integración social, logística, el movimiento de personas, el intercambio cultural y la generación de trabajo, expreso el ex legislador.

Finalmente describió la situación actual y resalto el “mundo cada vez más interconectado, en el que -para bien y para mal- los hechos en un punto del planeta repercuten casi inevitablemente en todos los rincones de la Tierra. Frente a esa realidad, un país de escala media como la Argentina enfrenta el imperativo de intensificar las energías por alcanzar acuerdos regionales de cara a los

desafíos ambientales, sanitarios, de tránsito de personas y bienes y frente a las nuevas amenazas en materia de cyberseguridad, terrorismo o ante las crecientes pujas entre potencias que conforman el escenario global en las presentes circunstancias históricas”