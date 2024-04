Presentan torneo Regional de Juveniles

La Federación Correntina de Fútbol (Fecof), presentará este miércoles el Torneo Regional Juvenil zona Litoral. El acto tendrá lugar a las 18 hs en la sede de la secretaría de Deportes de la Provincia ubicada ubicada en el Albergue Deportivo del barrio Ferré de la capital correntina.

La presentación estará a cargo del presidente de la Fecof, Pablo Alonso.

En el campeonato participarán reconocidos clubes de la región, más precisamente de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. La competencia cuenta con el aval del Consejo Federal de Fútbol de la AFA. Participarán equipos de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Los 14 clubes confirmados son: Belgrano, Aprendices Chaqueños, Sportivo Pampa y Cultural de la Liga de Sáenz Peña (Chaco); Chaco For Ever, Don Orione, Villa Alvear y Estudiantes de la Liga Chaqueña; Boca Unidos y Huracán Ctes. de la Liga Correntina (Corrientes); Crucero del Norte de la Liga de Posadas (Misiones); Falucho de la Liga del Norte, Gral. San Martin (Chaco); Defensores de Evita de la Liga Formoseña y At. Laguna Blanca de la Liga de Clorinda (Formosa)