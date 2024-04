El Pipa Estévez denunció intento de agresión y renunció

El técnico de Boca Unidos, Raúl Pipa Estévez anunció en rueda de prensa luego del partido que su equipo igualó este sábado 0 a 0 con Sol de América de Formosa, por el Torneo Federal A, que no seguirá como DT, denunciando que fue víctima de un intento de agresión por parte de algunos dirigentes del propio club.

"Les quiero informar que acabo de presentar la renuncia, me despedí de los jugadores en el vestuario y quiero agradecer muchísimo a la gente que es la verdadera hincha de este club y que es muy sufrida, y a los jugadores que siempre se han tirado de cabeza y brindado al máximo", fueron las primeras palabras del entrenador.

Acerca del motivo de su renuncia, manifestó que "hay dirigentes muy violentos que no aportan nada al club, pero no es una cuestión de prender un ventilador y empezar a manchar a todos porque el club está más allá de los nombres, de un entrenador", indicando que "la verdad que yo me identifiqué y le di todo lo que tenía al club, pero el proyecto era otro, era tratar de de hacer algo a largo plazo, pero el club no quiere lo mismo".

Estévez dejó en claro que "esto va más allá de lo deportivo y siento que ya no están las fuerzas, las energías como para darle lo mejor a esta gente que siempre me han respetado muchísimo y me identifico con este club, la verdad, porque el hincha (de Boca Unidos) es muy sufrido y se merecen grandes cosas pero no está encarrilado por el lugar donde tiene que ir".

Los intercambios de palabras subidas de tonos entre algunos dirigentes y el técnico se habrían iniciado en el entretiempo e hicieron eclosión al terminar el encuentro, cuando el técnico caminaba hacia vestuarios, tras lo cual renunció a su cargo y denunció públicamente ante la prensa el intento de agresión del que dijo ser víctima.

"No quiero llenar de títulos y hablar mal de nadie, solamente que no están nada las condiciones y es el momento de partir", señaló el DT, para enseguida manifestar que "el club no está pasando una buena situación, están pasando cosas que son malas para lo deportivo y no están dadas las condiciones para seguir".

Consultado por el momento en que se produce su salida, dijo que "obviamente que para los jugadores no es bueno que en cuatro partidos y luego de haber hecho la pretemporada un entrenador se vaya, pero tampoco están dadas las cosas para seguir, para hacer un trabajo interesante. Ya no va más, están pasando cosas muy graves y hay que hacer un replanteo, los dirigentes tienen que hacer un replanteo, esto es bochornoso", puntualizó.

Respecto al partido alcanzó a decir que "hoy la verdad que no se ha jugado bien, creo que es uno de los peores partidos que hemos jugado, sumado a eso el tema de los árbitros que es preocupante, pero no hay excusas porque se jugó mal, aunque si jugás bien tampoco lo lográs, solo ahí te quedás más tranquilo que hiciste un gran partido, pero no va para más, entonces si jugás mal y encima tenés estos arbitrajes, es imposible".

Para finalizar, el Pipa expresó que "en un año y prácticamente cuatro o cinco meses que estamos acá nos hemos hecho muy fuertes de local, donde hemos perdido solo un partido, así que estos jugadores la verdad que es para recordarlos y mantenerlos allá arriba".

