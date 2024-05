Juliana Franco, la goleadora que sueña ser campeona con Independiente

Juliana Franco es oriunda de San Lorenzo (Corrientes), y con 19 años, es una de las jugadoras del plantel profesional de Independiente.La "Colo" llegó al club de Avellaneda hace 4 años y es la delantera del equipo. "En mis comienzos me acompañó mucho mi mamá. Mi familia es muy muy futbolera, siempre me acompañaron en todas, me llevaron a todos lados" comentó la correntina en una entrevista que difundió, en sus redes sociales, el histórico club argentino.

"Mi mamá que se vino a vivir conmigo para acá. En un momento que dijeron que quedé y de una se vino acá conmigo porque siempre quiso lo mejor para mí. Estoy muy agradecida con ella, de que me acompañó en todas" insistió Franco, que en el último partido que disputaron las diablitas, con triunfo sobre Huracán en el Libertadores de América,marcó el primero de los dos goles.

En el video que difundió el área del fútbol femenino del club, comentó que lo primordial es seguir estudiando: "Al venir acá, dejas muchas cosas: amigos, familia.Dejé el colegio, pero ya volví a retomar. Acá en Independiente te obligan si o sí con el estudio. O sino, nada de fútbol, je!. Creo que la escuela es lo más importante y hay que terminarlo" apuntó la 9 de Independiente.

A pesar de que su función en sus inicios fue de 9, también en algún momento de su carrera, fue defensora. "En la posición que empecé a jugar fue de 9. Una vez que fui a la Selección, jugué de central. Fui a un Nacional en La Rioja, faltaban chicas y me tuve que meter de central, pero siempre mi puesto fue de 9. Al llegar acá me preguntan de qué quiero jugar y le digo que de 9" recordó.

En tal sentido rememoró cómo fue su paso por el combinado argentino:"Ir a la Selección creo que es algo muy lindo que todos quieren. Me sentí muy orgullosa de estar ahí y por mi familia, que me acompañó en todas. Creo que algo de lo más lindo que pueda haber es ir a la Selección y representar al club." expresó.

Su referente, la araña

En otra parte del video, Franco dio a conocer quién es su referente en el fútbol masculino: "Mi referente del puesto es Julián Álvarez. Es uno de los mejores nueve que que hay en todo el mundo y me gusta mucho como es su juego" comentó. Y en cuanto a cómo es la característica de su juego, la joven jugadora, afirmó: "Mis características son una nueve de área que también gusta le gusta bajar y tirar pelotas a las extremos. Y meter goles, je!" afirmó entre sonrisas.

Por último se refirió a sus sueños con el club."Debutar en el estadio, además de ser hincha de Independiente y meter tres goles en mi debut, fue algo muy lindo. Lo llevo con mucho orgullo. Mi sueño es salir campeón con Independiente y levantar una copa con las chicas" apuntó.