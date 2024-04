Carlos Layoy, el rey del salto en alto

La pista del estadio Justo Román de Mar del Plata fue testigo de un nuevo hito en la historia del atletismo argentino con la actuación de Carlo Layoy, el correntino se quedó con la medalla dorada en la prueba de salto en alto en el 104º Campeonato Nacional de Atletismo sumando su décimo cuarto título consecutivo en la prueba.

En una jornada con condiciones climáticas adversas, debido a la lluvia y el viento que se hizo sentir en “La Feliz”, el atleta libereño se impuso con una marca de 2.10 metros superando al bonaerense Santiago Barbería y al misionero Walter Alfonzo. De esta manera, Layoy estiró su récord de más títulos nacionales consecutivos a 14; más atrás quedaron los 12 de Marcelo Pugliese (lanzamiento disco) y Juan Ignacio Cerra (lanzamiento de martillos).

“Todavía no tomo dimensión de todo lo que vengo logrando, seguramente el día que no compita más y me ponga a pensar en todo lo que me pasó en la carrera le dé un valor especial. Hoy tengo un objetivo principal que es estar en los Juegos Olímpicos de París y como que todo lo demás que viene pasando en el camino no lo dimensiono. Por ahí es un poco exigente, pero es la forma de ir mejorando día a día”, expresó el oriundo de Paso de los Libres.

El correntino explica sin secretos cuales cree que son las razones y sus fortalezas para la continuidad en sus resultados: “El trabajo y la constancia es lo que más me caracteriza; me gusta entrenar, sino cumplo con un entrenamiento o una sesión de kinesiología no me siento bien conmigo mismo. Soy muy estructurado con esto, lo vivo como un trabajo y creo que esa es la clave de hoy para estar compitiendo en este nivel”.

El atleta de 33 años toma a los garrochistas Germán Chiaraviglio y Alejandra García como referentes para extender su carrera en el tiempo. “Los saltos de calidad tienen que ser más y la cantidad, menos. A veces el cuerpo te avisa: cuando quiero hacer muchos en un entrenamiento o competir seguido, el físico te dice de parar. Germán Chiaraviglio me aconseja mucho sobre este tema”, cuenta sobre los cambios desde aquel primer título en 2011.

Con los puntos del Campeonato Nacional y del Grand Prix de Mar del Plata (medalla plateada), Layoy se ubica en la posición 32 del ranking mundial, último puesto de clasificación a París 2024. “Siento que regalé muchos puntos y ahora me quedan el Iberoamericano y tres Grand Prix más que dan buen puntaje. Si hago uno o dos torneos fuertes, saltando por encima de los 2.20, creo que me daría muchas chances de asegurar mi lugar entre los 32”, se ilusiona Layoy.