Comenzó la danza de nombres para reemplazar a Pipa Estévez

A veinticuatro horas de la renuncia de Raúl Pipa Estévez como técnico de Boca Unidos en el Torneo Federal A, comenzó la danza de nombres de los potenciales reemplazantes para el cargo.

Entre las opciones que trascendieron se encuentran tres ex futbolistas que fueron campeones y ascendieron con el club.

Uno de ellos es Cristian Núñez, el máximo goleador histórico de Boca Unidos en torneos federales. Al Negro, ídolo del club, cuyo nombre lleva la tribuna Sur del estadio, se lo vio esta temporada observando los partidos del equipo junto al tesorero, Alfredo Schweizer.

Otro de los nombres que suenan es el de Rolando Ricardone. El ex capitán del Aurirrojo incluso tuvo una breve experiencia en la categoría la temporada pasada, cuando dirigió a Crucero del Norte.

Cristian Mazzón es otro de los ex futbolistas que trascendieron como potenciales candidatos a ocupar la dirección técnica. El santafesino ya trabajó en Boca Unidos y otros clubes del medio. Estuvo junto a Alfredo Grelak en Mitre de Santiago del Estero y esta temporada es el entrenador de arqueros en el cuerpo técnico de Raúl Valdéz en Chaco For Ever.

Además de los tres ex futbolistas de Boca Unidos, el cuarto nombre que aparece en estas primeras horas es Víctor Nazareno Godoy, un viejo anhelo de un sector de la dirigencia que estuvo más de una vez en los planes para ocupar el cargo, pero nunca se terminó de concretar.

En caso de no haber una definición en las próximas horas sobre el reemplazante de Pipa Estévez, no sería para nada descabellado que Roberto Marioni inicie un breve período de interinato hasta que la dirigencia cierre al próximo técnico.

(RP)