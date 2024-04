La incómoda reacción de Tinelli cuando le preguntaron por la crisis con Milett Figueroa

Si bien se mostraron en algunos eventos juntos y compartiendo una cena romántica para desmentir los rumores de crisis, Marcelo Tinelli volvió a dar que hablar al asistir a un evento sin Milett Figueroa.

Alertado por esto, el cronista de LAM, Santiago Sposato, fue al hueso con su consulta al conductor: “¿Sabés qué? No entendemos si estás separado o si estás en pareja”, indagó. A lo que Marcelo se mostró un poco incómodo: “Estoy en pareja, estoy con ella. No entiendo por qué esa pregunta. No entiendo”.

“Yo digo que estoy de novio con Milett y Yanina Latorre dice ‘no te creo’; Ángel de Brito dice ‘no creo tampoco’. Entonces, ¿qué hago?”, agregó Tinelli, sin entender de dónde nacen las especulaciones sobre su relación con la modelo.

Por último, Marcelo –que había ido a ver la obra de teatro de su amigo, Martín Bossi, con quien después aseguró que se iba a juntar a cenar- reveló por qué Milett no será parte de esa reunión: “Ella salía con una amiga hoy, con Cami”.

MILETT FIGUEROA CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE SU NOVIAZGO CON MARCELO TINELLI

Luego de que en el último tiempo se hablara de una fuerte crisis entre ellos, Milett Figueroa volvió a referirse a su relación con Marcelo Tinelli en una extensa nota que dio a LAM.

“Se han hablado tantas cosas que yo digo ‘¿qué novela estoy viendo? Porque no me presentaron el tráiler’. No me puede fastidiar nada de lo que se pueda decir en el medio porque trabajo también en este mundo y entiendo muchísimo lo que se dice, o lo que no se dice, para un poco investigar sobre las relaciones públicas”, comenzó diciendo Milett.

“Pero bueno, nosotros ya hablamos, las personas competentes en hablar sobre la relación ya dijimos que todo está bien y no hay más que buscar o encontrar algo que no existe. Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien”, agregó.

Y siguió: “Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien”.

Asimismo, Figueroa siguió reafirmando su postura: “En todas las parejas existen charlas, conversaciones que hay que hacerse. Y la verdad es que no hay ningún problema, todo está muy bien. Y si tenemos que comunicar algo en algún momento, lo vamos a decir. Digo esto porque sienten que hemos terminado, que no estamos bien. Y la verdad es que no, la verdad que estamos bien”.

“Hay conversaciones que, claramente, se van a dar en la intimidad y que no tendría por qué comentarlo en un programa de televisión. Creo que una relación se basa en el cuidado y yo quiero cuidar mi relación, pase lo que pase dentro de ella. La verdad es que no tenemos ningún problema y no estamos pasando ningún tipo de crisis, ni nada”, añadió.

Y cerró, contundente: “No es que siempre vamos a estar bien en la relación, y eso está bien también. Una relación pasa por un montón de altibajos, pero es increíble que uno se dé cuenta que nosotros somos una pareja normal, que nos queremos y hay mucho amor de por medio. Nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto; y dentro de todo eso, yo creo que podemos recibirnos y aceptarnos de esa manera también”.

