Boca pudo ganarlo, pero Benedetto erró un penal

Leandro Brey, figura del partido con varias atajadas fundamentales para sostener la valla invicta, valoró el punto logrado por Boca en su visita a Nacional Potosí. “Si lo hacemos valer, que lo vamos a hacer valer en nuestra casa, va a ser importante porque esta es una cancha complicada por el tema de la altura y creo que va a ser importante”, destacó el ex Los Andes.

Darío Benedetto lamentó el penal errado, pero destacó lo realizado por Boca en la altura. “Yo como delantero me quedo con el penal, no con el buen partido que hice. Yo sé que hice un buen primer tiempo, pero me voy con mucha bronca. La pelota se levanta apenas la tocás, también pasa en los cambios de frente que no baja nunca la pelota, en los centros también. Soy delantero, quiero convertir, no se me está dando y bueno, tengo que seguir trabajando. Creo que hicimos un gran primer tiempo”.

Además, el Pipa agregó: “Erré el penal. Nadie más que yo quiere hacer el gol. Me voy con bronca con eso, pero me quedo con el rendimiento del equipo. Hicimos un gran partido en la altura y la verdad es que no damos más”.