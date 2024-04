El Gobierno le baja el tono a la controversia por la base de China

Más Info

Midieron a dirigentes

El dato, aunque repetido, no deja de llamar la atención. Una nueva encuesta nacional midió a 21 dirigentes top de la Argentina y lo lideraron tres oficialistas. Pero el mejor no fue el presidente Javier Milei, sino la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich. El otro dato saliente, en el fondo de la tabla, lo trajo la imagen de Máximo Kirchner, que terminó con récord negativo.

Para facilitar el análisis de los resultados de las evaluaciones de imágenes, se dividió la tabla en dos: los 10 de arriba y los 11 de abajo. El ordenamiento se hace según la valoración a favor de los 21 dirigentes.

Respecto al liderazgo de Villarruel y Bullrich, viene con un plus. Son las únicas dos que tienen diferencial de imagen a favor; esto es, más apoyo que rechazo. La vice combina 50 de positiva y 47 de negativa; la ministra, + 50% y - 48%.

El podio, como se explicó, lo completa Milei, pero ya con saldo en contra: + 45% y - 52%. Y debajo, cuarto, viene Rogelio Frigerio: con mayor nivel de desconocimiento, casi logra un empate con sus números: 40% de positiva y 41% de negativa.Respecto a la parte de abajo de la tabla, la componen 10 opositores y 1 oficialista. ¿Quién dio la nota para mal en el Gobierno? El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que combina solo 21 puntos de positiva y 53 de negativa. Queda anteúltimo.

El peor, como se adelantó, es Máximo Kirchner. El diputado y titular del PJ bonaerense es el único con más de 80 puntos de rechazo (81%) y el único con menos de 20 puntos de apoyo (13%). Como consuelo para el hijo de Cristina, la tabla no incluyó a Alberto Fernández. Y como ya contó este diario, el ex presidente suele terminar peor incluso que Máximo