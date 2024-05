Alejandro Karlen: "Tomé la decisión de buscarle al peronismo una oportunidad"

"Tomé la decisión de buscarle al peronismo una oportunidad", aseguró el ex parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen. En diálogo con Hoja de Ruta, detalló sus aspiraciones de presidir el Partido Justicialista y destacó los conflictos del peronismo puertas para adentro.

"He tomado la responsabilidad y la decisión de buscar para el peronismo una oportunidad, buscar que el peronismo tenga un espacio político", señaló. "Desde el 2010 venimos tratando de participar y de ayudar a que el peronismo haga las cosas bien. Lamentablemente nunca lo han hecho", agregó.

Karlem sumó a su vez que en diálogo con las autoridades interventoras del partido, es solicitó que "hagan respetar su autoridad".

"Por ejemplo, que nadie más empiece a hacer reuniones en nombre del Partido Justicialista si no está autorizado por la intervención partidaria o lo convocan ellos. Ellos como fueron electos creen que sin la más mínima legitimación de los afiliados justicialistas se creen dueños del partido", aseguró.

Según indicó, "tiene esperanzas". "Nosotros siempre hemos respetado y nunca nos hemos usurpado", agregó.

En sus solicitudes, destacó también que pidió a las autoridades que "solamente elijamos cargos partidarios, que no elijamos candidatos a gobernador". Haciendo alusión a quienes ya se lanzaron a la candidatura como el caso del intendente libreño Martín Ascúa.

"Yo me preparé, trabajé, vengo insistiendo, vengo poniendo mi esfuerzo, mis recursos propios. Yo, ocho años fui parlamentario del Mercosur, no cobré un sueldo, y lo mismo, sigo apostando al peronismo. Trabajé, demostré que la vocación del servicio siempre fue mi prioridad en los hechos. Yo puedo demostrar eso porque he trabajado", cerró.

Mirá la nota completa