Una cordobesa inició una demanda por los efectos secundarios de Astrazeneca

“Mi vida es un antes y un después de la vacuna. No puedo hacer las cosas sola; dependo de los demás, para cuidar a mi hijo, para mi propia vida”. La que habla es Flavia Ochoa, la cordobesa de 39 años que en diciembre presentó la única, hasta ahora, demanda judicial individual contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el laboratorio AstraZeneca por los supuestos efectos adversos de la tercera aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Reclama unos 100 millones de pesos.

Ochoa recibió como tercera dosis la AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en Coronel Moldes, al sur de Córdoba, la localidad donde vive con su esposo y su hijo, y donde trabajaba en una panadería. “Estaba de acuerdo con la vacuna. Estaba en contacto todo el tiempo con la gente y, como todos, tenía miedo de los contagios. Mi marido no salía porque estaba todo cerrado; era yo la que salía y podía ser el foco de contagio para él y mi nene. Pensaba ‘no nos van a poner algo que nos va a hacer mal’; además, en el local nos la exigían por el hecho de los contactos, no les habilitaban si no estaban vacunados los empleados”.

Las primeras dosis fueron de Sinopharm y no tuvo complicaciones. “Cuando llegó la tercera, las veía muy seguidas y me hizo ruido desde ese lado, pero eran nuevas, no eran como las vacunas de cuando somos chicos y uno no es médico, así que fui a ponérmela”, describe.

Recibió la vacuna a las 11.30 y a las 19.30, precisa, empezó con calambres y dolores en las piernas: “Tan fuertes que no podía pararme. Al día siguiente me caí de la cama. No me podía mover. Me levantó mi pareja. No podía mover los brazos”, recogió el diario La Nación en un reportaje a la mujer.