Así es el increíble tatuaje de Gran Hermano que se hizo Damián Moya

Un mes después de haber abandonado la casa de Gran Hermano, Damián Moya tomó una decisión muy importante y se tatuó en el antebrazo el ojo de Gran Hermano.

Previo a su ingreso al reality el joven oriundo de la zona Oeste contó que participar del programa era su sueño. “Vengo buscando esto hace 10 años, pasé muchos momentos difíciles, de los cuales la vida me demostró que están hechos para disfrutar de estos momentos especiales”, expresó en aquel entonces.

Evidentemente su paso por Gran Hermano, pese a su corta estadía adentro de la casa, fue un momento trascendental en su vida y por eso decidió llevar esta experiencia marcada en la piel.

En sus historias de Instagram el ex participante mostró el estudio donde se hizo el tatuaje y el proceso, además de compartir con sus seguidores cómo quedó. El tatuaje ocupa todo el interior del antebrazo, el ex jugador no escatimó en detalles y colores.

De inmediato los seguidores del programa recordaron que Julieta Poggio también se tatuó el ojo de Gran Hermano pero señalaron que al menos la ex participante había llegado a la final, en tanto Damián estuvo poco más de un mes adentro.

Sin embargo, Juli no se tatuó sola sino que lo hizo junto a Daniela Celis y Romina Uhrig. Las ex participantes se hicieron muy amigas adentro de la casa y decidieron sellar su amistad con este tatuaje. El mismo hace alusión al lugar en el que se conocieron.

Fuente:Pronto