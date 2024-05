ArteCo 2024: de qué se trata la mariposa colgada en una grua del puerto correntino

Andres Paredes, artista visual misionero, presenta en ArteCo 2024 un conjunto de obras ligada a la naturaleza. En Hoja de Ruta contó de que se trata la mariposa que está colgada en el Puerto de Corrientes y que tiene pintada un atardecer en sus alas.

"La verdad que la feria se posicionó como una de las más importantes de la Argentina, pero sobre todo un lugar de encuentro de nuestra cultura y de nuestra región que es algo que no existe. No había antes y a esta escala con la magnitud que tiene este evento, que para mí va a ser una feria bisagra, no existe en otro lugar", señaló sobre la sexta edificón de la feria de Arte en Corrientes que ya inició este jueves.

"Este año vengo invitado por la curadora Lucía Arias. Esta es una feria comercial donde la gente puede ir a comprar obras y Lucía hizo una curadoría donde invitó a diferentes artistas para que pongamos obras dentro del predio y a mí me pidió una obra que había hecho en Madrid el año pasado. Era una mariposa enorme que habla de las migraciones", destacó.

"Lucía la vio y quería algo similar para Corrientes así que a mí me gustó mucho la idea también", aseguró. Andrés destacó que la trabajó en tiempo récord. Es una versión correntina que está pintada como un atardecer invertido y está montada sobre una de las grúas del Puerto de Corrientes.

"Es algo súper interesante para ver desde lejos y está como volando y observando todo lo que pasa en la feria", destacó.

Paredes contó que este y todo su trabajo es con material reciclado. "Estas son unas lonas que se usan en la vía pública, que son de 10 metros. Es un trabajo bastante arduo y muy artesanal", aseguró. "A mí me gusta que en todas mis obras aparezca la mano del artista", dijo y contó que más allá de que existan herramientas profesionales para hacer cortes, él las hace a mano porque además "me da placer hacerlo".

"Esa obra la pinté en la vereda, en Apóstoles, en la casa de mis padres", sumó.

Mirá la nota completa

Andrés Paredes

Andrés Paredes (Apóstoles, Misiones, 1979) es artista visual y diseñador gráfico, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Participó de diversas clínicas de análisis de obra con Leo Tavella, Jorge Gumier Maier, Tulio de Sagastizabal, Pablo Siquier, Fabian Lebenglik, Roberto Echen (beca FNA), Carla Barbero y Javier Villa (ABele) y talleres de Grabado Cerámica y fotografía.

En Marzo de 2023 interviene la Fachada de Casa de América en Plaza Cibeles en madrid con una gantezca mariposa, símbolo de la union de dos ciudades para el programa Conexión Buenos Aires Madrid y realiza la muestra La reevolución de las mariposas en la sala Torres García, Realiza la muestra Primavera Madrileña en Utópica, Madrid y la individual: Pulsión de Sombra y Luz en la Galería Cott de Buenos Aires. Realiza La residen- cia Internacional de atistas, Awasi Immersive Artist y participa de las Ferias ArteBA, durante el 2022 exibe sus muestras individuales Rojo Toro en el Museo Provincial de Bellas Artes Ramón Vidal de Corrientes, y Tierra Adentro en el Museo FAyD de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá Misiones. Fue Jurado del 1er Salón Nacional Nuevo Banco del Chaco en Resistencia. Emplaza su obra ̈Recuerda que sabes volar ̈en el Museo Campo de Cañuelas.

En 2021, su obra Testimonios obtuvo el tercer premio categoría escultura en el 109 Salon Nacional de Artes Visua- les y muestra: Honrar Raíces en la Sala Virtual de la Universidad ESEADE. Durante el 2020 la fundación Tres Pinos a través de su editorial publica su primer libro monográfico de 240 páginas. exhibe en Maison des arts, Lille Fran- cia y participa en las ferias (ediciones on line ) Art Chico, Bogotá Colombia con la galería de Los Angeles Building Bridges y ArteBA 2020. Durante el 2019 realiza la instalación Trashumante, en el Convention Center de Los Ange- les durante LA Art Show 2019, y es invitado a ser jurado de selección del Premio Itaú de artes visuales 2020. Seleccionado para la muestra Paisaje Argentino Contemporáneo en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) de Rosario y es parte del staff de artistas de Coral Contemporay Gallery en la feria Pinta Miami 2019. Parti- cipa en la instalación Eternity de Maurizio Cattelan durante Art Basel Cities Buenos Aires 2018, y obtiene el primer premio del concurso. Es uno de los 10 artistas seleccionados para participar de la actividad La creatividad en la primera infancia, durante el G20 en Buenos Aires, 2018.

Exhibe dos muestras individuales: Eternal Spring en la Galería Samara de Houston y El interior del paisaje en el Museo Estévez en Rosario, Santa Fe. Durante el 2017, participa de The Latin American Experience en el Museum of Fine Arts, Houston y realiza dos muestras individuales en la ciudad de Buenos Aires: Mutatis Mutandis & Memento Mori. En 2016 participa en Pinta Miami. En 2015 realiza una intervención con mariposas caladas en acero en la calle Florida, principal peatonal de Buenos Aires.

Sus muestras Migrantes y Recuerdos de la tierra sin mal son exhibidas en El Pabellón de Bellas Artes de la UCA (Universidad Católica Argentina), en el ECO Museo de Foz do Iguaçú, Brasil, y en el Museo de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá, Misiones, además de participar en las ferias internacionales Hong Kong Art Fair y Beirut Art Fair. La instalación Barro Memorioso es presentada en el Centro Cultural Recoleta (selección) y en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) durante la XI Semana del Arte de Rosario, Santa Fe. Su muestra individual Exuvia en 2013 se muestra en el Museo Areco de Posadas, Misiones, y en el Museo de Bellas Artes René Brusau en Resistencia, Chaco. Ese mismo año realiza la muestra individual Gurí en la Galería Palatina de Buenos Aires y el siguiente año presenta una intervención urbana en Montecarlo, Orquídea Eterna. Durante 2011 participa de la III Bienal del Fin del Mundo (Ushuaia, Argentina), curada por Ana Martínez Quijano y Consuelo Ciscar.

Sus obras integran las colecciones del Museo de Arte Contemporaneo de Salta, El Museo Provincial de Bellas Artes Rene Brusau de Resistencia, Chaco, El Museo Areco de Posadas Misiones e importantes Colecciones particulares y en Argentina y Los Angeles, Madrid, Nueva York, Paris, Beirut, Hong Kong y Miami. Vive y trabaja entre Misiones y Buenos Aires (Argentina).